Los deportistas aseguraron que "las canchas de polvo de ladrillo están muy descuidadas. No sabemos hace cuánto no les aplican polvillo. La persona que las cuida, aunque no recibe las herramientas para el mantenimiento, hace milagros para mantenerlas medianamente bien".

También, los tenistas dijeron que "los baños no son aptos para quienes entrenan allí y el paso de los años tienen deterioradas las baterías sanitarias y las paredes".

Además, se afirmó que "las mallas son viejas, los muros están faltos de mantenimiento. En general, los deportistas que representan al departamento están teniendo que ir a entrenar a otros escenarios privados para prepararse de manera idónea".

Uno de los denunciantes señaló que "aunque la Liga, presidida por Gabriel Mariño, recibe hasta $16 millones por el alquiler de las canchas mensualmente, le adeuda a varios de sus empleados los salarios. Además, esta persona tendría que ser socia de un club para ser presidente, y ni siquiera lo es. Sumado a esto, está el hecho de que los presidentes de los clubes que hacen parte de la Liga están nombrados por conveniencia".

¿Qué dice InderSantander?

Sobre las denuncias, el director de InderSantander, Pedro Carrillo, respondió que "en muchos años no se le había puesto un dedo a las canchas. Sin embargo, en 2019, yo mismo mandé a retirar el aviso de los Juegos Nacionales de 1996. Además, con recursos propios del 'Inder' se mandó a frizar el muro principal y a pintarlo de blanco para ponerle el nombre de la Liga Santandereana de Tenis. También se cambió el portón de la puerta principal que estaba deteriorado".

Carrillo explicó que "sin embargo, al escenario no se le ha invertido más porque este va a ser totalmente remodelado. Estas canchas van a entrar en el proyecto en el que también se van a intervenir las piscinas olímpicas y el edificio del InderSantander".

El Director de InderSantander aclaró que "las Ligas son un ente totalmente privado. Al presidente de la Liga de Tenis lo eligen los clubes que hacen parte de la misma y ellos mismos tienen la potestad de llamar a junta y removerlo del cargo. En ese sentido, InderSantander no tiene nada que ver".

El funcionario aseveró que "lo que hace InderSantander es entregarle las canchas a la Liga en un convenio interadministrativo. Allá van a entrenar mis deportistas de Selección Santander, mis escuelas de formación, los entrenadores que yo contrato pero también algunos que contrata de manera autónoma la Liga, que al parecer es donde radica el conflicto entre el presidente y los clubes".