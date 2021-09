Muchos creyeron que se había desmayado ante el gran esfuerzo que hizo para vencer en la final, tras 5 horas y 35 minutos, al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

Tendido en el suelo, inmóvil, con la boca abierta y la mirada perdida, Medvédev preocupó por unos segundos. Luego, como un resorte, se paró para dar el tradicional saludo al rival.

¿A qué se debió esa inhabitual acción de Medvédev?

El propio tenista ruso, de 25 años, explicó después que se trató de una celebración planeada, la cual tiene nombre, y con el que quiso hacer un guiño a los amigos con los que juega Fifa en videojuegos.

"Una noche en Wimbledon no podía dormirme y tuve pensamientos locos, como cualquier otra persona. Pensé, 'está bien, si voy a ganar Wimbledon necesito hacer algo, pero quiero hacerlo especial'", relató el ruso, quien había perdido este año la final del Abierto de Australia ante el propio Djokovic.

"Me gusta jugar al Fifa. Se llama la celebración del 'pez muerto'. Hablé con mis amigos y todos piensan que es legendario. No es porque quiera salir en los periódicos hablando de la celebración, del Fifa o lo que sea. No me importa. Quería que fuera especial para la gente que quiero", explico el nuevo rey del certamen estadounidense.