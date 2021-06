“No me voy con las mejores sensaciones, tal vez pude dar más, estaba un poco ansiosa porque era mi primer Grand Slam y me dejé más llevar por eso que en competir”, reconoció María Camila Osorio, de 19 años y la última superviviente de Colombia en el cuadro individual después de la derrota también en primera ronda del santandereano Daniel Elahi Galán Riveros.

Osorio, que accedió a la fase final al sobrepasar tres rondas clasificadoras, cedió ayer en dos mangas (7-5 y 6-4) ante la estadounidense Madison Brengle, 84 del ránking WTA.

La jugadora, 98 del mundo, señaló que “de todo se aprende” y recordó que tiene una “carrera muy larga” por delante.

La tenista colombiana más joven en ganar un Torneo WTA -venció en abril el campeonato de Bogotá- indicó que, a pesar de la derrota, se va “tranquila”, porque ha dado “lo mejor” de sí.

“Me voy con un récord muy bonito, que es jugar un Grand Slam. Tengo que estar contenta”, terció.

Y agregó: “tengo que volver a echarme para arriba, porque se pierde más veces de las que se gana, tengo otro torneo la próxima semana”.

Osorio, 98 en el ránking, sigue la estela de sus compatriotas Fabiola Zuluaga, que fue casilla 16 del mundo en 2005; Catalina Castaño, 35 en el 2006, y Mariana Duque, que alcanzó el puesto 66 del mundo en 2015.

A la eliminación de la tenista de Cúcuta se une la de Galán, de 24 años, en el cuadro masculino.

El jugador de Bucaraman perdió el domingo en primera ronda ante el argentino Guido Pella (6-3, 7-6 y 7-5), después de haber rebasado tres partidos clasificatorios para acceder al cuadro principal de Roland Garros por segunda vez.

El año pasado fue rescatado de la fase previa tras haber caído en la última ronda y consiguió tocar la tercera ronda, en la que cedió ante el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo.

En 2020, también formó parte del cuadro principal de otro Gran Slam, el de Australia.

Por otra parte, El suizo Roger Federer brilló en su regreso a Roland Garros y, tras un año de ausencia, avanzó a la segunda ronda de un torneo en el que no seguirá la japonesa Naomi Osaka, que no ha aguantado la polémica generada por su decisión de no acudir a las ruedas de prensa.

Federer se impuso en primera ronda al uzbeko Denis Istomin, procedente de la fase previa, por 6-2, 6-4 y 6-3, en 1 hora y 33 minutos.