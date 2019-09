El tenis colombiano nunca va a olvidar el US Open del 2019. Ayer, la tenista nacional María Camila Osorio Serrano (Equipo Colsanitas, Talentos Postobón, Comfanorte) se llevó el trofeo de campeona del US Open Junior (Estados Unidos) y le dio a Colombia el primer trofeo Grand Slam en sencillos en esta categoría. Además, el país hace doblete con el trofeo de dobles masculino ganado por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah el pasado viernes.

María Camila, ocho del mundo en categoría juvenil, se impuso en la final a la estadounidense Alexandra Yepifanova (87º) con un contundente 6-1 y 6-0, en solo 48 minutos de partido, para ganar su trofeo más importante en la categoría juvenil en el año donde cierra este ciclo para iniciar de lleno en el profesionalismo.

“El partido fue muy duro. El marcador no refleja lo difícil que fue. Era mi primera final en un Grand Slam y no podía dejar pasar esta oportunidad. Cuando entré a la cancha venía con mucha seguridad y con la idea clara de que las finales no solo se juegan, sino que se ganan”, comentó María Camila al finalizar el partido.

Éste, de paso, se convierte en el trofeo más importante para el tenis colombiano en la categoría juvenil, ya que María Camila se convierte en la primer tenista nacional –hombre o mujer- en ser campeona en un Grand Slam en la modalidad de sencillos.

El país ya había tenido una finalista en 2007 con Mariana Duque en Roland Garros, pero se quedó con el subcampeonato ante la francesa Alize Cornet.

También es el segundo título para Colombia a nivel Grand Slam, luego del trofeo de dobles conseguido por Alejandro Falla y Carlos Salamanca en Roland Garros 2001, en dobles.

Camino al título

Durante la semana y en su camino al título, María Camila venció en primera ronda a la rusa Diena Shnaider (47º) por 6-4 y 6-2, en segunda ronda a la estadounidense Katie Volynets (1456º) por 6-4 y 6-4, en octavos de final a la también local Abigail Forbes (20º) por 7-5 y 7-6(3), en cuartos de final a la letona Kamilla Bartone (11º) por 6-3 y 6-4 y en semifinales a la rusa Oksana Selekhmeteva (34º) por 6-4 y 6-4.

La jugadora nortesantandereana acumula 16 victorias de forma consecutiva, ya que viene de ganar dos títulos en el W25 Guayaquil (Ecuador) que le permitieron ingresar por primera vez al top 300 del ranking de la WTA.

De esta manera, Camila Osorio cierra su paso como juvenil con ocho títulos de sencillos, cuatro del mundo como su mejor ranking juvenil, y dos medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018.