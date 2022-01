María Camila Osorio ya entrena en Australia después de superar el COVID-19

La cucuteña, de 20 años, compartió en redes sociales su primer video de entrenamiento sobre el territorio de Oceanía. María Camila será una de las cartas confirmadas del tenis colombiano para enfrentar el Open Australia.

La presencia de la mejor tenista latinoaméricana en el abierto de Australia estaba en duda, porque el pasado 4 de enero la deportista confirmó que era portadora del COVID-19.

“Hace unos días di positivo en mi prueba de covid y no pude participar en el primer torneo de Melbourne, tenía la ilusión de empezar mi temporada en Adelaida, pero no alcanzaré, así que vamos a esperar unos días y con fe en Dios intentaremos jugar el Australian Open, yo me encuentro muy bien y con muchas ganas de volver pronto a la cancha”, escribió en su momento Osorio.

Este martes la ilusión de Osorio se cumplió e inició con el entrenamiento de cara al primer gran WTA del año. La raqueta de la cafetera se activará el 17 de enero.

En Australia, Osorio iniciará su temporada después de un 2021 en el que ganó su primera final de un título WTA (Copa Colsanitas) y alcanzó la final en Tenerife; torneo en el que venció a la top 10, Elina Svitolina.

El año pasado la colombiana también debutó en los Grand Slam de Roland Garros y Australia.

Osorio, además, no será la única carta colombiana en el Abierto de Aurtralia. Allí también estarán Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes competirán en la categoría dobles masculino.