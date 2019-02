A los triunfos de Santiago Giraldo y Daniel Galán del viernes, este sábado se completó la victoria histórica con el festejo con autoridad de los vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah sobre los suecos Robert Lindstedt y Markus Eriksson, a quienes vencieron con parciales de 6-3 y 6-4.

Como estaba previsto, la superioridad de Cabal y Farah se vio en la cancha, gracias al gran momento que atraviesan los colombianos, una de las mejores duplas del circuito ATP de los últimos años, condición que se reflejó en cada punto para dar el gran paso del país en la Davis.

Lea también: Santandereano Daniel Galán logró el segundo punto para Colombia en la Copa Davis

Sencillos

La hazaña colombiana inició el viernes con una de las mejores jornadas de los últimos años en la Copa Davis, porque Santiago Giraldo y Daniel Galán mostraron su mejor tenis para poner la serie 2-0, con el primer punto de Giraldo, quien en dos sets, con parciales de 6-1 y 6-4, se impuso sobre la raqueta uno de Suecia, Elías Ymer, y minutos después fue Galán quien impuso condiciones sobre Mikael Ymer para derrotarlo 6-1 y 6-2.

“Muy contento de dar el primer punto, porque como lo he dicho estos días, mientras el país cuente conmigo y yo me sienta en capacidad estaré dispuesto. Él es un gran jugador, pero afortunadamente me recuperé en el momento difícil del segundo set, por eso orgulloso, tranquilo, motivado y feliz de ganar, con el apoyo de la gente, el cariño de todos, que a pesar de todo, siguen creyendo”, aseguró Santiago Giraldo.

Con la clasificación, Colombia se unió al grupo de los 18 mejores países del mundo que jugarán el Grupo Mundial en Madrid y entre quienes ya están sembrados los cuatro mejores del años pasado: Croacia, España, Estados Unidos y Francia, además de los invitados Argentina y Gran Bretaña.

Lea también: Santiago Giraldo entregó el primer punto a Colombia en la Copa Davis