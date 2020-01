“Sé que no he hecho nada malo, así que no temo de nada. Ojalá esto se resuelva pronto para volver a hacer lo que más amo”.

Esas fueron las palabras del tenistas Robert Farah a través de su cuenta de Instagram, tras conocerse ayer la suspensión provisional que recibió por parte de la Federación Internacional de Tenis, ITF (por sus siglas en inglés), conforme al artículo 8.3.1 del programa antidopaje de tenis, a la espera de la determinación del cargo en su contra en una audiencia completa de conformidad con el artículo 8 del programa.

A través de un comunicado de prensa, la máxima rectora del deporte blanco informó que el tenista colombiano no podrá competir oficialmente a partir de este 21 de enero de 2020 y que tendrá la posibilidad de “apelar ante el presidente del Tribunal Independiente convocado para escuchar su caso”, aunque hasta la fecha no a ejercido ese derecho.

De esta manera la ITF confirmó la suspensión provisional a Robert Farah por el analítico adverso que tuvo por boldenona, el pasado 17 de octubre de 2019.

De los detalles de la prueba antidopaje se supo que se analizó en el laboratorio de la WADA ubicado en Montreal, Canadá, desde donde se informó la presencia de este anabólico prohibido.

Las sanciones por este tipo de situaciones pueden ser tan severas como la inhabilitación para jugar por los próximos cuatro años, aunque también puede quedarse en una advertencia.

Aún sin conocer si se hizo, Farah tenía siete días para solicitar el análisis de la muestra B; si el resultado es igual, se entra en el proceso disciplinario definitivo.

En sus redes sociales, el tenista agradeció por los buenos deseos de cumpleaños que recibió el pasado 20 de enero y por el apoyo en este duro capítulo de su vida profesional: “en estos momentos, para mí lo es todo, significa demasiado”.

Además, se ratificó en su inocencia: “no quiero vivir achantado, quiero seguir siendo yo. Quiero seguir viviendo mi vida y ojalá que todo esto se resuelva muy pronto para volver a una cancha de tenis y hacer lo que más amo. Trabajaré muy fuerte, se los prometo. Intentaré hacer todo lo posible para muy, muy pronto, estar de nuevo en las canchas”.

Y añadió el deportista que: “estoy tranquilo y confiado en los resultados de este proceso ya que siempre he actuado con rectitud y honestidad en mi vida”.