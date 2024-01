Sorpresa en Australia: Novak Djokovic fue eliminado del primer Grand Slam del año

"Estaba en shock con mi nivel, no estaba haciendo muchas cosas como tocaba. Es uno de los peores partidos en Grand Slam de mi carrera. Quiero darle crédito a él por hacerlo todo mejor que yo", comentó un Djokovic después de poner fin a su racha de 33 partidos consecutivos ganados en Melbourne Park.

"Durante todo el torneo no he podido estar cerca de mi mejor nivel. Quizás el día contra (Adrian) Mannarino fue mejor. No es la forma en la que suelo jugar en Australia", añadió un Djokovic que ha caído en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos con Sinner.

"Esta estadística dice mucho. Él estaba sacando muy bien y yo he hecho muchas cosas negativas: devolución, movimiento, derecha, revés... Él dominaba mucho con su saque y eso juega con la mente de tu rival, que en este caso era yo", dijo tras finalizar el partido sin ninguna punto de rotura a su favor.

"Está muy lejos Roland Garros. A ver cómo juegan los favoritos en la gira de tierra, porque las condiciones en tierra son muy diferentes. Si Nadal juega siempre es el favorito, él es quien es en Roland Garros. Alcaraz y Sinner también, cualquiera de los de arriba en el ranking tendrá opciones", explicó al ser preguntado por el favorito en el 'major' francés.