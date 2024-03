El colombiano Nairo Quintana aseguró que la primera cita con la montaña en el Tour de Francia "no fue positiva" y lo achacó al fuerte calor que se vivió en la etapa.

"Todavía queda mucho Tour": Nairo Quintana (Foto: EFE/VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

"Todavía queda mucho Tour": Nairo Quintana (Foto: EFE/VANGUARDIA LIBERAL)

Asimismo, dijo que su cuerpo todavía no se ha recuperado del pasado Giro de Italia pero señaló que "todavía queda mucho Nairo".



"No ha sido muy positivo. Ha sido más difícil de lo que esperaba. He cedido un poco de tiempo, pero son de las primeras etapas y espero que pueda ir mejor", aseguró el jefe de filas del Movistar, que cruzó la meta a 34 segundos del ganador, el italiano Fabio Aru, y a 14 del británico Chris Froome, nuevo líder de la carrera.