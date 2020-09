Con la fe intacta

Para nadie es un secreto que el fuerte de los colombianos siempre ha sido la montaña, pero lo de este sábado ha sido impecable. Sólido día para los ‘escarabajos’ en una tarde donde Nans Peters de AG2R - La Mondiale se llevó la etapa sacándole más de seis minutos a los favoritos.

El espectáculo que se vio en el recorrido entre Cazères-sur-Garonne y Loudenvielle ha sido el mejor en lo que va del Tour. La fuga de un grupo que llegó a tener más de 12 minutos de ventaja sorprendió a muchos, pero las novedades no se quedaron ahí. Thibaut Pinot se quedó descolgado del grupo de favoritos y se despidió de sus posibilidades de ganar el tour, mientras que Julian Alaphilipe y Tom Dumoulin también perdieron tiempo. Bardet se unió a la lucha en el ‘Top diez’ y Roglic se mostró sólido confirmando su rol como serio candidato a ganar el tour.

Si aún había dudas sobre si Nairo estaba en condiciones para cruzar los Campos Elíseos vestido de amarillo, hoy el boyacense las despejó todas. Fue el único de los favoritos que fue capaz de seguirle el ritmo a Roglic cuando intentó escaparse y durante toda la etapa demostró que tiene el físico y la fortaleza mental para ganar Le Grande Boucle. Los colombianos siguieron firmes y Egan, Nairo, López y Rigoberto se mantuvieron en el ‘Top diez’ de la general ocupando la quinta, sexta, séptima y octava posición respectivamente.

No me gusta ilusionarme, pero los motivos para soñar con ver a un colombiano en el podio son muchos. Día a día los cafeteros se muestran más fuertes y siguen dando de qué hablar en las portadas de los diferentes periódicos alrededor del mundo. Soñar no cuesta nada y la etapa del sábado ha demostrado que la fe está más que intacta.