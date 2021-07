El colombiano Nairo Quintana reconoció que no ha cumplido sus objetivos en esta edición del Tour de Francia, lamentó que las caídas le privaran de compañeros y confirmó que el año próximo volverá a la ronda gala.

“Ha sido un Tour muy rápido, con diferencias grandes entre los de la general, mucha guerra por cada premio. En el Tour siempre es difícil, pero este año más acentuado y guerreado. Todo ha sido más complicado”, comento.

Quintana, que luchó por ganar alguna etapa y el maillot de rey de la montaña, recordó que su equipo, el Arkea, perdió a cinco hombres por caídas: “Eso te limita estratégicamente para hacer cosas”.

“Yo venía arrastrando las lesiones del año pasado, no estaba en muy buenas condiciones, pero estoy luchando en buena condición. Sin un equipo potente como tienen otros es difícil estar ahí”, dijo.

“Voy a volver al Tour con Arkea el año que viene, espero prepararme bien y estar aquí de nuevo”, agregó.

La más difícil

El colombiano Miguel Ángel “Supermán” López (Movistar), comentó tras su retirada en el Tour de Francia que esta edición había sido la carrera grande más difícil de su carrera deportiva.

“Tras la grande más difícil de mi carrera deportiva, el equipo me manda a casa para recuperar. El año no termina y tengo otros objetivos que afrontar, como la Vuelta a España. Hay que aprender y dejar atrás este momento”, señaló el ciclista de Pesca, Boyacá, tras no tomar la salida en la decimonovena etapa del Tour.

López, de 27 años, se encuentra en la lista olímpica como reserva del equipo colombiano, ya que los 5 titulares son Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Esteban Chaves, Nairo Quintana y Daniel Martínez.

Si no lograra la plaza olímpica, López preparará los próximos compromisos del calendario, pensando en la salida en la Vuelta a España, el próximo 14 de agosto en Burgos.

“Hay que seguir pedaleando, ya vendrán tiempo mejores”, concluyó López.

Hoy se desarrollará la contrarreloj final, que a diferencia de la pasada edición, en la que fue definitiva, la de este año llega ya con todo decidido.