“La etapa fue muy dura y con lluvia se hizo más complicada”, dijo el nacido en Urrao que corre para el EF, que entró en la meta en el puesto 14 a 4 minutos y 9 segundos del ganador, el belga Dylan Teuns.

“Tratamos de defendernos, de no perder mucho tiempo porque ya se ve que el nivel es muy alto”, señaló el colombiano, que aseguró que tratarán de recuperar con vistas a la jornada de mañana, segunda en los Alpes.

La etapa fue ganada por el belga Dylan Teuns, quien ajustó su segundo triunfo en el Tour de Francia, y el primero en etapa alpina, al entrar en solitario en la meta de Le Grand Bornand, donde el esloveno Tadej Pogacar atacó al resto de los favoritos y se convirtió en el nuevo maillot amarillo.

Tadej Pogacar mantiene el liderato

El esloveno Tadej Pogacar, que logró el maillot amarillo del Tour de Francia tras un hachazo a 33 kilómetros de meta, aseguró que lo hizo para evitar que sus rivales le atacaran por segundo día consecutivo y aplicando la máxima de que “la mejor defensa es el ataque”.

“El viernes todos corrían contra nosotros y me esperaba que fuera algo parecido. Así que me he dicho que tenía que atacar porque el ataque es la mejor defensa”, señaló el esloveno, segundo en la meta de Le Grand Bornand.

Pogacar reconoció que con ese ataque quiso tomarse un poco la revancha de la víspera, cuando quedó aislado, sin equipo, y cedió tiempo en la general con algunos de sus rivales.

Pero aclaró que no se trató de un ataque planificado, sino que notó que las fuerzas de los Ineos, liderados por el ecuatoriano Richar Carapaz, no eran muchas y decidió endurecer la carrera y atacar.

“Les he escuchado hablar y me parecía que no tenían muchas fuerzas. He dicho al equipo que había que endurecer el ritmo. Finalmente he atacado yo y ha salido bien”, comentó.

El esloveno señaló que, probablemente, el domingo tengan una estrategia más conservadora en la segunda etapa alpina, con meta en el puerto de Tignes, de primera categoría.