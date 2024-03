Tras la gran actuación del ciclista colombiano Nairo Quintana en el Tour de Francia, donde logró repetir el Subcampeonato del 2013, el oriundo de Cómbita habló acerca de lo que ha sido este 2015, de su evolución y de lo que se viene.

"No se decide si correré la Vuelta a España, ahora voy a descansar": Nairo (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

"No se decide si correré la Vuelta a España, ahora voy a descansar": Nairo (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

“Este 2015 fue espectacular, muy bueno, volver al Tour de Francia tras dos años, y repetir el segundo puesto es la confirmación que estamos bien, que vamos en buen camino y que la maduración sigue bien”, comentó Nairo.



Aunque el escarabajo boyacense no logró descontarle el tiempo necesario al británico Chris Froome, que al final se llevó el Tour, Quintana consiguió gran figuración en la competición y algunas distinciones individuales.



“Los podios añadidos del mejor joven, ganar la clasificación por equipos, ser segundo en la montaña, revalida lo hecho en 2013, estoy muy emocionado, ver un equipo muy entregado y feliz de ver a la afición colombiana por todos los recorridos que tomábamos”, añadió 'Naironman' como es conocido popularmente.



Sin duda alguna, uno de los momentos más emocionantes para todos los amantes del ciclismo en Colombia, fue cuando el también boyacense Winner Anacona, compañero del Movistar Team con Nairo, ayudó en la etapa 20 a su paisano en el mítico ascenso el Alpe D'Huez donde logró descontarle más de un minuto al líder.



“Fue un orgullo ver que contaba con él, alguien de mi misma región que me ayudó a llegar a pocos segundos del ganador de la etapa”, dijo el boyacense.



Otro de los aspectos a resaltar fue el apoyo que toda la afición colombiana le envió a nuestro representante y máxima figura en el Tour de Francia, siempre con la ilusión que pudiera llevarse la camiseta amarilla.



“Es espectacular ver tantos colombianos, y no solo de los que viven acá en Europa si no gente que viajó desde Colombia para ver el Tour, es emocionante ver banderas con mi nombre, gente gritando mi nombre, en las salidas, en las llegadas, en los puertos de montaña, ese ánimo, esa verraquera que me daban cuando pasaba, eso me hace sentir grande y orgulloso de ser colombiano”, exclamó.



Para Nairo Quintana, el momento más emocionante no fue el mano a mano que mantuvo con Froome en las últimas etapas buscando descontarle los más de tres minutos de ventaja, sino cuando después de haber ratificado su Subcampeonato, pudo subir con su pequeña hija Mariana al podio.



“En 2013 Mariana (su hija) estaba en la barriga de la mamá y este año estuvo en mis brazos en el podio, como suelo hacer cuando logró podio en las carreras grandes, fue muy emocionante porque hace parte del ciclismo, y mi vida, y por ella es que lucho día a día para hacer las cosas y darle un bien futuro”.



Finalmente, el escarabajo boyacense habló de lo que se viene, y de su posible participación en La Vuelta a España.



“No hay descanso como tal, hay compromisos del equipo, compromisos de otros aspectos, y después compartir con la familia, estamos tomando la decisión de correr Vuelta a España o no, por ahora espero descansar y desconectarme”, concluyó Quintana.