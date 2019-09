Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ofreció ayer una demostración estelar de puro talento con un ataque en solitario a 39 km de la meta situada en las montañas que rodean Plataforma de Gredos.

El joven esloveno logró así su tercera victoria de etapa en esta Vuelta a España, emulando de esta forma al director de su equipo, Giuseppe Saronni (la leyenda italiana era, hasta ahora, el único corredor que había ganado tres etapas en una gran vuelta antes de los 21 años, lo hizo en el Giro de 1978).

Pogacar también aseguró en la jornada de ayer el tercer puesto en la clasificación general y se quedó con la camiseta blanca que identifica al mejor joven, por delante de Miguel Ángel López (Astana Pro Team), a pesar de los múltiples ataques del ciclista colombiano.

Mientras que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) se limitó a controlar al resto de rivales para retener su camiseta Roja, por lo que el esloveno se convertirá hoy en Madrid en el primer ciclista en la historia de su país en ganar una gran vuelta.

“Estoy realmente feliz, es algo increíble, nunca imaginé ganar tres etapas y subir al podio, creo que voy a necesitar unos días para asimilar todo esto”, afirmó Pogacar.

Atacar, atacar y atacar

Astana volvió a intentarlo en el pelotón. Y el pelotón se rompió. A falta de 55 kilómetros a meta solo quedaban 20 corredores junto al líder.

Camino de Peña Negra (1a, 14 kms al 5,9 por ciento) y en la única zona de llano, Astana probó el experimento de los abanicos aprovechando el viento. Hubo corte, pero no asustó a los hombres del podio. En este puerto se olía ya la batalla. Fuglsang preparó el salto de ‘Supermán’, quien trató de desplegar las alas a 42 de meta.

Durante la subida de Peña Negra Miguel Ángel López lo volvió a intentar hasta en tres ocasiones, pero sus movimientos fueron neutralizados con facilidad por el resto de favoritos.

Y el ataque definitivo fue el de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se movió a falta de 4,5 kilómetros para coronar sin que nadie pudiera soldarse a su rueda.

“Honestamente, no me sentí bien hoy (ayer), he sufrido después del accidente de ayer (viernes). En los momentos de aceleración, sentí algo de dolor y no podía forzar al 100%. De todos modos, seguí atacando buscando un lugar en el podio. Ese era mi objetivo principal”, señaló López

Y agregó: “perdí un poco, mientras que los demás fueron más fuertes. Sin embargo, no me arrepiento de nada porque todo el equipo y yo, dimos lo mejor de nosotros. He hecho lo que he podido, y eso ha sido luchar hasta el último metro de esta etapa. Intenté una y otra vez en Peña Negra, pero no funcionó”.

Hoy se baja el telón de la Vuelta a España con la vigésimo primera, será el tradicional paseo por Madrid en honor al vencedor virtual de la prueba, que prácticamente seguro será el esloveno Primoz Roglic. La de hoy será una jornada completamente llana de 106,6 kilómetros apta para llegada masiva y el lucimiento de los velocistas.