Este año Picón Blanco no fue final de etapa, pero el francés Romain Bardet, otro de los que puede aparecer este lunes, dio un recital en la bajada imponiéndose, con caída incluida, en la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros.

Son de 7,6 kilómetros al 9,3 por ciento de desnivel y pendiente máxima en un par de ocasiones al 18. Antes de la subida final, los puertos de del Manquillo, al principio, y Bocos, previo a Picón Blanco, ambos de Tercera.

El líder de la Vuelta a España 2021, el esloveno Primoz Roglic, cree que en la etapa de este lunes, la tercera, “seguramente se marquen diferencias entre los favoritos” a la victoria final en la subida final al Picón Blanco (1a).

“Lo que he oído, porque no la conozco, es que es una subida durísima. Será una etapa dura y seguramente se marquen diferencias entre los favoritos”, dijo un Roglic para el que, no obstante, “lo primero es llegar a pie de puerto” sin dificultades previas.

Con respecto a sus posibles rivales, dijo que es “difícil destacar un nombre”.