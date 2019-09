Si en la contrarreloj individual del pasado martes en Pau el esloveno Primoz Roglic dio un paso importante hacia la obtención del título de la Vuelta a España, ayer en el Alto de los Machuchos, en el terreno de sus principales rivales, dio un nuevo golpe de autoridad y de paso se afianzó en el liderato de la ronda ibérica.

Roglic, que tal vez esperaba que hombres como los colombianos Nairo Quintana Miguel Ángel López y el español Alejandro Valverde le hiciera la vida imposible en el ascenso final, una subida con rampas hasta del 30% de desnivel, terminó siendo él quien, siguiendo la rueda de su paisano Tadej Pogacar, abrió hueco y les metió tiempo a todos sus rivales en un terreno en el que se preveía que sería el esloveno el que cediera tiempo.

Lea también: Tadej Pogačar gana la etapa 13 y Roglic mantiene liderato en la Vuelta a España

Fue una jornada en la que no había espacio para la estrategia, cada quien debía responder a la medida de sus capacidades, y ahí los dos eslovenos, Roglic y Pogacar, fueron los más fuertes, fueron superiores a sus adversarios, López, Quintana y Valverde

Así, con ese golpe de autoridad, Roglic elevó sus opciones de título y de paso minó la moral de sus más inmediatos rivales en la general, que ya lo ven, no sólo como el hombre más fuerte de la carrera, sino que los empieza a dejar sin opciones de desbancarlo de su privilegiada posición.

“Ha sido un día de mucha batalla. No esperaba sacar tantas diferencias: más bien mucha pelea con el resto de favoritos. La subida fue muy dura y se me dio bastante bien. Tanto la ganancia de tiempo como el golpe moral son importantes, pero es el tiempo lo que cuenta en el ciclismo”, señaló el esloveno.

Mientras que Valverde anotó: “por ahora se está viendo que Roglic es el corredor más en forma y Pogacar también se está mostrando muy fuerte. Tanto Nairo como yo, al máximo, intentando ceder el menor tiempo posible”.

En tanto que Quintana señaló: “lo hemos intentado, pero Roglic ha demostrado que es el más fuerte de la carrera en este momento. He buscado ese ataque a mitad de subida porque soy el que va más atrás en la general y me sentía medianamente bien”.

Y López, que fue el más perjudicado de los favoritos al ceder más de un minuto con Roglic, apuntó: “lo hice lo mejor que pude. No me gustan esas subidas empinadas, no me vienen muy bien. De todos modos, el equipo estuvo genial y, en general, también me he encontrado bien. En la subida final tiré tan fuerte como pude, pero no fue suficiente para quedarme con los líderes”.

Lea también: Roglic cumple y es líder; López ‘amenaza’

Pero como dijo el mismo López, “no me rendiré. No he perdido mucho tiempo y todavía estoy en la carrera. Hay dos etapas más en la fase final de esta segunda semana y seguiremos luchando con el equipo. Estoy seguro de que todo es posible en esta competencia. Solo tenemos que mantener la calma todos los días y tomar la vuelta etapa por etapa”.

Así las cosas, hoy se disputará la etapa 14, jornada, sobre el papel, para los velocistas, y en la que podría darse la primera llegada masiva. La fracción de 188 km, irá de San Vicente De La Barquera a Oviedo, los últimos 2 km son al 2.6%, con alguna rampa al 9.4% y 600 m al 6.1% que se ‘coronan’ a 260m de la llegada. No es un sprint típico.