Tatiana Cristina Pardo: Excelencia y resiliencia en el mundo de los eventos

500 EGDS: Si pudiera colaborar con una líder empresarial, ¿a quién elegiría?

Tatiana Cristina Pardo Peinado: Colaboraría con Hanoi Morillo, la famosa ejecutiva e inversionista del programa Shark Tank. De ella destaco su interés en reivindicar el papel de la mujer en roles empresariales y cómo con nuestra feminidad aportamos fuertemente en el desarrollo de las organizaciones. Hemos logrado demostrar que las mujeres también pueden ser grandes líderes, algo que antes era difícil para nosotras, y ahora lo hemos conseguido a través de nuestra gestión.

500 EGDS: ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que ha realizado para ser líder?

T.C.P.P: El mayor sacrificio que he hecho ha sido con mi familia. El tiempo en familia ha sido bastante importante debido a la naturaleza de mi negocio, el cual demanda una operación constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El tiempo con mi familia y con Pedro José, mi hijo, siempre se ve impactado por mi falta de tiempo y atención. En muchas ocasiones, debo estar pendiente de que los eventos salgan perfectamente y eso implica un compromiso total para asegurar que todo salga a la perfección. Desafortunadamente, esto ha llevado a sacrificar, en cierta medida, la calidad de tiempo que puedo dedicar a mi familia.

500 EGDS: ¿Cuál fue el hito que la impactó de forma significativa y marcó un punto de no retorno en su carrera profesional?

T.C.P.P: Básicamente, en la pandemia, como operadora de eventos con más de 10 años de experiencia, todo lo que había construido se destruyó. Perdimos absolutamente todo lo que habíamos logrado durante años. Esto me hizo entender muchas cosas familiares, personales y, sobre todo, profesionales. Durante ese momento, comprendí mi propósito de servir a la comunidad y también la importancia de cultivar la paciencia, la resiliencia y comprender las situaciones. De forma creativa, hice algunos cambios en mi vida. Perderlo todo y comenzar desde cero me brindó una perspectiva renovada sobre la vida y me permitió adoptar nuevas formas de entenderla. La Tatiana de hoy es muy diferente a la que era antes de la pandemia.

500 EGDS: ¿Qué es para usted una empresaria vanguardista?

T.C.P.P: Esta empresaria se encuentra en sintonía con las demandas del mercado global y comprende los desafíos que surgen en estas nuevas realidades, influenciadas por las redes sociales y las transformaciones en la forma de percibir el mundo y la vida. Su enfoque vanguardista la define como una empresaria visionaria.

Por: Marwin Tavera V.