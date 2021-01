La conexión energética, el manejo de nuestras frecuencias y vibraciones se han convertido en un punto vital para el desarrollo integral del ser humano. Por esto, Diana Ramírez decidió crear ‘Akasha’, un lugar donde a través de cristales, esencias, literatura, velas, entre otras, se contribuye al crecimiento espiritual y al equilibrio energético.

“Akasha surge de una necesidad personal que no había encontrado suplir. Tuve la fortuna de cruzarme con un experto que me enseñó y me ayudó a entender todo el tema de las energías y poco a poco me fui capacitando en diversos temas de sanación, limpieza y todo el desarrollo energético del ser humano. Por esto, traje la idea a Bucaramanga para ayudar a las personas a tener una apertura de conciencia y de cómo conectarse con uno mismo porque no solo somos lo físico ni lo mental, también debemos conectarnos con nuestras vibraciones y frecuencias”, comentó Diana Ramírez.

En Akasha usted puede encontrar velas artesanales ritualizadas, velas de los Arcángeles, velas con propósitos de purificación, éxito, riqueza y salud. Así mismo, cristales con joyería en plata, pulseras, aretes, dijes, entre otros. Además, esencias, aceites para purificar el ambiente, jabones, sales de baño, salvia blanca, palo santo, pulseras de códigos sagrados, lámparas de sal y mucho más.

“En Akasha no solo tenemos a la venta estos productos, también realizamos limpieza energética a través del péndulo, lectura de oráculos angelicales, enseñamos técnicas chamánicas de sanación, conexión con los registros akáshicos que son los archivos de las memorias del alma donde se guardan los archivos que contienen la historia de toda la existencia. Todos los seres tienen su registro”, explicó la propietaria.

Usted puede seguirlos en Instragram como @Akasha_Colombia e igual forma en Facebook. Teléfonos 3155187129 - 3164548433. Dirección: carrera 45 # 63-21 barrio La Floresta.