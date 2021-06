Beso de Ángel Pastelería nace por el gusto a la repostería y a la buena mesa del Ingenidero Mecánico Juan Pablo Flórez, quien a sus 14 años le pidió a su abuelita Martha que le enseñara a hacer tortas y de esta forma poco a poco fue desarrollando esa pasión. El nombre de la pastelería salió de una mancha de nacimiento que tiene su hermanita Ana Sofía en la frente y su pediatra les indicó que se llamaba ‘Beso de Ángel’. ❤️

Fue así como junto a su madre, Adriana Ramírez, decidieron capacitarse en cursos y material de repostería para ir mejorando sus productos. “Por las ocupasiones de mi hijo en la universidad, no pudo continuar con el emprendimiento pero yo decidí no ejercer mi profesión como Regente de Farmacia para dedicarme de lleno a diseñar y elaborar todos los productos de nuestra pasteleria con la ayuda incondicional de mi esposo, padres, hermanos y algunos familiares, pues esto me apasiona cada día más”, comentó Adriana Ramírez. En Beso de Ángel usted puede encontrar tortas de la línea baja en azúcar y grasa, además de la torta de zanahoria, amapola con naranja, chocolate, redvelvet con crema de queso, confeti -cake, marmolado(vainilla-chocolate), tres Leches, entre otras.

“Generalmente el cliente me hace saber lo que desea y se le elabora, y en algunas oportunidades, me indica que lo diseñe a mi gusto, también les hago saber sobre las nuevas tendencias, estilos y texturas. Además de nuestros pasteles, también ofrecemos decoración de eventos, globos, mensajes, mesas dulces, detalles florales y chocolatería. Los puede encontrar en Instagram @besodeangel_pasteleria. Facebook Beso de Angel Pasteleria y Whatsapp 3146453406.

“Brindamos cada día lo mejor de nosotros para que al momento de adquirir nuestros productos y servicios sean de la mejor calidad y satisfacción”, finalizó Adriana Ramírez Rincón.