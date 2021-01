Ciocolatte es un emprendimiento que quiere darse a conocer por su versatilidad para hacer decoraciones únicamente en cremas y al gusto de cada cliente.

“Cada creación es un universo y cada torta es especial para mí, por eso le pongo el alma a cada producto que realizo”, comentó Carolina González, creadora del emprendimiento.

“Ciocolatte nace de meses pensando en cómo emprender con algo que me apasiona que es la cocina, necesitaba trabajar en lo que realmente me encantara hacer, donde me divirtiera y pudiera compartir y disfrutar de esos espacios con mi familia sin necesidad de ausentarme. Así comencé con la idea de hacer arreglos con fresas y chocolate, pero a medida que pasaron los meses me fui enamorando más de las tortas y me incliné por la pastelería moderna, una forma de ver las tortas de una forma diferente, tortas altas y con diseños bellos, diferentes al fondant, diseños a los que dedicamos 2, 3 y hasta 4 horas en la decoración de un pastel, donde ninguno es igual y todos tienen su toque especial”.

En Ciocolatte puede encontrar tortas de vainilla, chocolate, bailys, zanahoria, envinada, vino blanco, cookies and cream. Instagram:♠@ciocolatte.bga Teléfono 3164529014.