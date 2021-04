Debido a los vacíos jurídicos que trae la Ley 2075 de 2021, por medio de la cual se modifica la tabla de liquidación de los Concejos de cuarta, quinta y sexta categoría, desde comienzo de la actual vigencia, los concejales de Bucaramanga no reciben aportes en salud, pensión, ARL y caja de compensación familiar.

Según Fabián Oviedo, presidente del Concejo de Bucaramanga, si bien la Ley 2075 señala expresamente que el pago de la seguridad social de los cabildantes debe ser asumida por la administración municipal, a la fecha, cuatro meses después de iniciado el 2021, el gobierno de Juan Carlos Cárdenas continúa sin cancelar dicha obligación.

“La Ley es clara y dice que es la administración municipal la encargada del pago de la seguridad social de los concejales. Eso no es tema de la mesa directiva del Concejo y por esta razón no se presupuestó. Sin embargo, la Alcaldía no ha realizado el pago”, explicó Oviedo Pinzón.

Interpretación jurídica

Aunque reconoció que efectivamente el municipio es el encargado del pago de la seguridad social de los concejales, la secretaria de Hacienda municipal, Saharay Rojas, aseguró que el retraso del pago de dicha obligación se debe a los vacíos jurídicos que trae la Ley.

“Realmente es un tema más de interpretación jurídica a la hora de la implementación de la Ley 2075 de 2021. Dado que no hay una sola postura legal sobre cómo se debe proceder con el pago de la seguridad social de los concejales. La Ley dispone que debe estar a cargo del presupuesto del municipio y entonces surgen varias inquietudes al respecto que han tratado de explicarse por medio de conceptos, todos contradictorios”, señaló Saharay Rojas.

Según la Ley 2075, “los concejales tendrán derecho a la cotización al Sistema de Seguridad Social; Pensión, Salud, ARL y cajas de compensación familiar, la cual se hará con cargo al presupuesto de la administración municipal, sin que esto implique vínculo laboral con la entidad territorial”.

Fallo de juez

Ante esta situación, varios concejales interpusieron una serie de acciones judiciales exigiendo el pago de sus obligaciones sociales.

De hecho, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga admitió la acción de tutela presentada por el concejal de Hagamos Ciudadanía, Luis Ávila, y concedió las medidas provisionales elevadas por el cabildante para el pago inmediato de su seguridad social y parafiscales.

Sin embargo, nuevamente la providencia exhorta al Concejo y no a la administración municipal a realizar dicho pago.

“Se ordena al Concejo municipal de Bucaramanga que de manera inmediata a la notificación de la presente providencia y sin ninguna dilación o traba injustificada, realice el pago de los aportes en salud, pensión, ARL y caja de compensación familiar, correspondientes al mes de marzo de 2021 que conforman la cotización al Sistema de Seguridad Social Integral del concejal Luis Eduardo Ávila, mientras se decide de fondo la presente acción de tutela, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 2075 de 2021”,se dispuso en el fallo del juez Sexto de Ejecución de Sentencias.

Buscando conceptos

La administración municipal afirmó que está buscando los conceptos jurídicos que le permitan continuar con el pago de la seguridad social y los parafiscales de los concejales sin incurrir en errores legales.

“Tanto el Concejo como la administración tenemos claro que es un derecho fundamental de los concejales que se debe pagar. Los dos estamos elevando consultas e inclusive considerarlo por un juez con la finalidad de claridad en el trámite del pago con la finalidad de evitar sanciones a los ordenadores de este gasto. Puesto que hacer un trámite de manera incorrecta generaría responsabilidades”, agregó Saharay Rojas.