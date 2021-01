En la madrugada de este sábado y domingo, en medio del toque de queda impuesto por la alcaldía de Bogotá, varias fiestas clandestinas fueron encontradas por la Policía Nacional.

Una de ellas fue ubicada en la localidad de Engativá, donde en medio de operativos de control a establecimientos abiertos al público y de acuerdo con las medidas decretadas por la Alcaldía Mayor, se logró sellar un bar en el cual había varias personas consumiendo licor y ejerciendo la prostitución.

Así lo dio a conocer el mayor Miller Rojas Rubio, comandante de la Estación de Policía de Engativá encargado, quien dijo que una vez llegaron al lugar, no los dejaron ingresar.

Minutos después y a partir de una llamada del interior del establecimiento a la línea 123, un ciudadano “manifestó que no se le permite salir”.

Se solicitó el apoyo de los bomberos para ejecutar el ingreso, sin embargo, cuando esta operación iba a ser ejecutada, las puertas del lugar se abrieron y se encontraron con varias personas consumiendo licor, sin las medidas de bioseguridad y violando el toque de queda.

Además, se encontró un grupo de mujeres quienes manifestaron estar desarrollando el trabajo de la prostitución y se encontraron varias cajas de licor escondidas debajo de las sillas, las cuales fueron dejas a disposición de las autoridades, ya que al parecer podrían estar adulteradas.

El establecimiento fue sellado y a las personas se les entregó una orden de comparendo por violar las medidas decretadas por la Alcaldía Mayor.

En otro caso similar, esta vez en el barrio Santa Fe de la localidad de Bosa, gracias al aviso de un ciudadano, se encuentra otra fiesta clandestina en donde había 50 personas, entre las que se encontraba un menor de edad.

Allí, de acuerdo con las autoridades, estaban funcionando juegos de azar, compra y venta de bebidas alcohólicas y hasta una gallera.

Este establecimiento fue sellado por 10 días, se impusieron los comparendos necesarios y con respecto al menor de edad, sus padres fueron requeridos y también recibieron comparendos.

Otro hecho reportado por las autoridades se registró en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito, donde 35 personas fueron encontradas en una casa de lenocinio.

Se suspendió la actividad comercial al establecimiento y a todos sus asistentes se les impuso el comparendo correspondiente.

Además, la Alcaldía de Bogotá informó que hasta el día de ayer se han impuesto 637 comparendos por aglomeraciones, no respetar la restricción, consumo de bebidas embriagantes en el espacio público, no utilizar tapabocas, apertura de establecimiento comercial sin requisitos legales, no respetar los horarios y el expendio de bebidas alcohólicos para consumo en el establecimientos, entre otros.