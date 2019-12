Tradicionalmente, la fecha que le ha dado inicio a la temporada Navideña, a pesar que desde noviembre los centros comerciales y retailers exponen sus estantes llenos de adornos, es el siete de diciembre.

Ese día, en las casas y las calles de la mayoría de los rincones en Colombia se encienden cientos de velas en un evento que reúne a las familias, y que, de paso, también simboliza el fin de la preparación de comerciantes y productores dedicados a la venta y creación de estos productos que esperan “la noche de velitas” para hacerse su agosto.

Es tal la importancia de este evento antecesor de las novenas y de la Navidad, que solo en diciembre se mueven cerca de $35.000 millones en el comercio de las velas, mientras que desde los almacenes de cadena hasta las misceláneas de barrio y los informales aumentan su inventario.

La Cooperativa Coopfanalvelas, que reúne a los fabricantes nacionales de estos productos, reportó que el mercado de velas y velones mueve cerca de $140.000 millones al año en todo el país. Y de ese total que mueve el mercado nacional, diciembre representa aproximadamente 25%, es decir que una de cada cuatro velas comerciadas en el año se negocia en el último mes.

Yohanna Ávila, gerente de la institución, aseguró que las ventas comienzan desde el mes de octubre y de noviembre y que, “en la actualidad se comercializan varias clases de velas, desde la típica vela farol que es la pequeñita, que se vende en abastos, el centro de las ciudad y las plazas de mercado a $1.000 y vienen 10 en un paquete, hasta las velas más grandes, de mejor presentación, como las que se comercializan en los almacenes de cadena”.

Según Ávila, es posible que solo para el comercio para la noche del 7 de diciembre se produzcan 6.000 toneladas de velas, lo que “promediando los diferentes tamaños, es posible que los colombianos encendamos más de 150 millones de velitas”.

La cooperativa destaca entre las compañías más fuertes del sector a empresas dedicadas a la elaboración y fabricación de los productos como a Velas San Jorge, ubicada en Medellín y que distribuye al territorio nacional. Velas Imperial y Velas don Pedro, que también se encuentran en esa ciudad. Velas la Custodia en Barranquilla y en Bogotá se encuentran Velas la Virgen; Velas Cinco Estrellas; Velas Superestrella y en Cali, Velas San Martín.

Con los volúmenes que maneja, esta celebración también pone a hacer cuentas a las grandes superficies, pues son uno de los canales en donde se siente la venta de las velas, razón por la que la mayoría de jugadores del mercado señala que los hogares llevan más de estos productos en diciembre.

Por ejemplo, en los almacenes de la chilena Cencosud para este mes se encuentran disponibles alrededor de 44.700 unidades y a la fecha han vendido aproximadamente 38% de ese inventario.

“En Cencosud queremos que nuestras tiendas sean el lugar donde la familia pueda comprar la decoración, velitas y regalos de esta época tan esperada del año” dijo Lukas Enciso gerente de bazar supermercados de la compañía.

Desde las Tiendas D1 aseguran que para esta temporada el crecimiento de las ventas de este tipo de artículos aumenta entre 55% y 60%, pues “históricamente vendemos el 100% de las existencias”.

Otra de lo almacenes que prevé buenas cifras con la celebración es el Éxito, y para ello se preparan con un portafolio en el que se destacan velitas de colores y faroles en todas las sucursales donde están.

“Desde el 15 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, época en la que los clientes adquieren estos productos, disponemos de 345.000 paquetes de velitas, lo que significa, en promedio, 2.100.000 unidades, con una expectativa de crecimiento de ventas frente al mismo periodo del año anterior, de un 10%. Las velitas representan 13,7% de las ventas del negocio al que pertenecen”, afirmó Luz María Ferrer, gerente de productos gran consumo del Grupo Éxito.

Para esta temporada, además de recomendar velas que no se quemen tan rápido, la sugerencia de la industria es fijarse en productos que cumplan con condiciones de seguridad contra incendios. Por ejemplo, algunas normas establecen que la vela no debe soportar la combustión en puntos que no sean la mecha o mechas previstas, y que la altura máxima de la llama en todas las velas no debe exceder las tres pulgadas, con el fin de evitar tragedias.

Planes para la noche de velitas

En Bogotá, durante la noche de velitas hay varios planes para disfrutar en familia. En el Parque Simón Bolívar, habrá un show gratuito de teatro y música desde las 6:00 p.m., comenzará con el espectáculo musical de “Cantar y vivir la Navidad” y una presentación del comediante Andrés López.

Los centros comerciales también tienen varias actividades preparadas. En el Centro Comercial Bulevar Niza habrá un show musical con varios artistas, acompañando a los asistentes que prenderán las velitas.

En la Torre Colpatria se hará la inauguración de la Navidad en la ciudad con el show de luces y el espectáculo de pólvora habitual.

Vanti espera que este año tampoco haya accidentes por malas prácticas

La compañía Vanti, que presta el servicio de gas natural en Bogotá, hizo un llamado a los ciudadanos para que no prendan velitas este sábado 7 de diciembre cerca del gas, para que así se pueda repetir la cifra de 2018 cuando hubo cero accidentes. Para ello, la empresa, en compañía del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá lanzaron la campaña en la que recomiendan, por ejemplo, no colgar adornos ni objetos combustibles en las tuberías: no prender velitas cerca a los medidores y no enredar cables en las instalaciones.