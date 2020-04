La crisis económica que afronta Colombia como consecuencia del COVID-19, con el incremento del gasto y la caída de ingresos por el petróleo, le abrió la puerta a una nueva reforma tributaria.

Así lo dio a conocer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien en entrevista con El Espectador explicó que para compensar una caída en el recaudo de impuestos cercana a los $10 billones a causa de la parálisis de la economía, cerca del 6%, será necesaria una reforma tributaria.

El jefe de Hacienda reconoció que el 2020 será uno de los peores años para el país en términos económicos, debido a que sus proyecciones indican que el crecimiento económico caerá entre el 1,5% y el 2%, cuando se estimaba, antes de la llegada de la pandemia, que fuera del 3,7%.

Lea también. Economía colombiana caerá 2,4% por COVID-19: Fondo Monetario Internacional

Frente a la posición del Ministerio de Hacienda, Jaime Alberto Rendón Acevedo, docente de economía de la Universidad de la Salle de Bogotá, indicó: “Nosotros necesitamos recursos, pero lo que menos se debe plantear en estos momentos es una reforma tributaria, lo que se debe plantear es bloquear las excepciones propuestas en la anterior reforma, eso con el fin de que el Gobierno pueda salvaguardar entre 8 y 12 billones de pesos que eran los recursos que iban a beneficiar las grandes empresas. Se tiene que paralizar la reforma tributaria anterior, congelarla durante un año, para evitar que los beneficios tributarios se realicen”.

Frente al futuro, especialmente cuando pase la pandemia, Rendón Acevedo explicó que “necesariamente este país tendrá que enfrentar una reforma estructural seria, una reforma tributaria que mejore los ingresos del Estado, pero que tenga el principio de la equidad tributaria”.

Por su parte, Gregorio Gardini, analista y docente universitario, indicó que “son demasiados gastos los que está asumiendo el gobierno, pero también es muy importante que se haga con un enfoque que ayude a recuperar la economía y no solo desde el punto de vista de levantar recursos. En general, no me parecería procedente un aumento en el IVA, si decidieran hacerlo, eso afecta el consumo”.

Cada día se pierden 2 billones de pesos de los colombianos.