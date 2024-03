Sector avícola cierra el 2017 con un crecimiento del 6,4%

Para mover la plantas de concentrados y alimentar las aves, la industria avícola demandó 6 millones de toneladas de granos, siendo el maíz y soya los de mayor porcentaje importado.

De acuerdo con las estadísticas de Fenavi, la carne de pollo es la de mayor demanda en todos los estratos sociales. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

La carne de pollo y el huevo se convirtieron en las dos proteínas más demandadas de 2017.

De acuerdo con las cifras de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, el sector cerrará el año con un crecimiento del 6,4% frente a lo acontecido en el 2016.

Lo anterior significa, según Fenavi, que a la mesa de los colombianos llegaron 13.827 millones de huevos, una cifra histórica.

Según Andrés Valencia Pinzón, presidente ejecutivo de Fenavi, “se consumieron más de 1.150 millones de huevos al mes con un crecimiento de 7.7% en comparación al 2016. Estas cifras nos ubican en el tercer puesto en Latinoamérica detrás de México y Brasil”.

Con relación a la carne de pollo, se tuvo un incremento significativo al llegar a un consumo histórico de 1.563.568 toneladas.

“Esto significa un crecimiento del 5.7% en el sector de pollo frente al año anterior”, afirmó Valencia Pinzón.

Los encasetamientos

Al presentar las cifras de encasetamientos (pollitos o pollitas que llegan a las granjas para iniciar el ciclo de producción) se tiene que llegaron 817 millones de aves, 20 millones más que el año anterior con un crecimiento de 2.6% respecto al 2016.

“El encasetamiento de pollo de engorde ascendió en el 2017 a 774 millones de aves, con un crecimiento del 2.3% y el de huevo a 43 millones de aves con un crecimiento del 8% respecto al año anterior”, sostuvo el directivo de Fenavi.

Menor rentabilidad

Frente al comportamiento de la inflación de los productos avícolas, los precios del pollo y el huevo tienen un resultado negativo en lo corrido del año.

Según Fenavi (tomando datos de Dane), a noviembre de 2017 la inflación mostró, “en cuanto a la carne de pollo, un resultado de -2.23%% y en huevo -4.91%. Esto se traduce en la perspectiva del productor simple y llanamente en un menor ingreso”.

A pesar de lo anterior, para Valencia Pinzón la avicultura es el sector que impulsa a la economía agropecuaria en el país y además, entrega “dos productos de excelente calidad y a precios muy accesibles con la firme intención de ser la industria que alimenta a Colombia”.

El consumo per cápita

Cuando se miran los consumos per cápita de la carne de pollo y huevo, se tiene un incremento significativo.



El huevo cerró con 279 unidades en el 2017, lo que significa 16 huevos más que el año anterior. De paso se consolida como la tercera proteína más consumida en el país, detrás de la carne de pollo y de res.



La producción, en toneladas, fue de 830 mil; es decir, que en el corto plazo superará a la carne de res.



El consumo per cápita de pollo fue de 32.8 Kilogramos en el 2017. Es la número uno del país. La industria avícola estima que hay margen de crecimiento y le apunta a 40 kilos per capita año como lo tienen Chile y Brasil.