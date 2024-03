Natalia Bayona, nueva directora ejecutiva de la OMT, logró su sueño de niña: representar a Colombia en los más alto de la ONU

La bumanguesa Natalia Bayona será la directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo OMT y representará a Colombia en lo más alto de la ONU.

A partir del 1 de julio, Natalia Bayona asumirá su nuevo cargo. En la OMT también se desempeñó en el área de innovación, educación e inversiones.

Desde el 2018 vive en un avión, pero su residencia queda en España, a 10 horas de vuelo y 7.752 kilómetros de su natal Bucaramanga, en donde pasó su infancia y adolescencia entre libros, revistas y periódicos. Así se recuerda a la santandereana Natalia Bayona, quien desde el próximo sábado 1 de julio asumirá como directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo.

En una hoja, cuando tenía 14 años, escribió un ensayo que guardó su mamá, en donde consignó el que hoy cumplió: llegar a las Nacional Unidas, a un cargo directivo para ayudar a los países.

De esta manera, Bayona se convierte en un referente para muchas mujeres jóvenes de Santander, Colombia y América Latina al romper ese ‘techo de cristal’ y ser la primera mujer menor de 40 años en ocupar un alto cargo en un organismo de la ONU. Además, se trata de la primera mujer colombiana en llegar a nivel directivo en el sistema de Naciones Unidas.

Es egresada de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado de Colombia. Tiene un posgrado en IE Business School y en un programa de innovación y transformación digital en turismo de la misma institución. A sus 27 años fue la gerente de turismo más joven que ha tenido Procolombia, en la que fue la líder y creadora de la campaña “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”.

En 2018 ingresó a la Organización Mundial del Turismo (OMT), en donde creó cada cargo que asumió. El último de estos, experta senior en innovación y transformación digital, en donde lideraba la estrategia de innovación, educación e inversiones de la OMT, lo desempeñará hasta el 30 de junio. Desde ese lugar logró convertirse en un referente primordial para la organización.

Vanguardia conversó con Natalia Bayona sobre su nombramiento en la Comisión Regional de las Américas, y la responsabilidad que tendrá ahora al desarrollo económico del turismo a través de la innovación, educación e inversiones a los 160 estados miembros de la ONU.

¿Qué significa romper el techo de cristal en el turismo del mundo?

El turismo es un gran empleador de mujeres y jóvenes en el mundo, y que llegue una mujer joven a este cargo importante de las Naciones Unidas es un mensaje de inspiración para las mujeres que trabajan en el sector, también es un impulso para miles de jóvenes que quieren sacar adelante su carrera profesional o su proyecto personal.

Pero, ¿cómo lograrlo?

Esto es de mucho compromiso y tenacidad, incluso, de sacrificios. Así se puede lograr. Reitero, me llena de muchísima alegría que una mujer colombiana sea la primera en llevar el nombre de Colombia a lo más alto de la ONU.

Su trayectoria empezó en Colombia, ¿en ese momento cómo llegó al turismo y qué aportes hizo?

Mi carrera ha sido maratónica, pero a la vez espectacular. Empiezo mi carrera en el sector turístico en Procolombia, con la misión de ayudar a cambiar lo negativo del nombre de Colombia en el exterior. Allí lideré e hice parte del equipo que creó la campaña ‘Colombia, el riesgo es que te quieras quedar’, que fue una campaña para llevar el nombre del país al mundo entero, una nueva cara. Fueron 10 años en Procolombia, que fue el trampolín para llegar a otros cargos. Me considero una emprendedora innata porque casi todos los puestos a los que llegué los he creado, salvo este, que es de alto nivel directivo.

¿Luego a dónde pasa?

Después pasé a la Dirección de la Oficina Comercial del Gobierno colombiano en Argentina, y también fui asesora de turismo en Chile. Luego salto a una plataforma de innovación de ‘startup’ en el sur de Europa, ahí fui la vicepresidencia del South Summit, conocido también como un foro de emprendedores más grande de esta región europeo. Posteriormente, paso a la OMT, en donde el secretario general de la Organización, Zurab Pololikashvili, me hizo la invitación. Llegué a crear el primer departamento de innovación, lo que para mí fue un espaldarazo.

¿Este reto fue difícil o fácil?

Fue difícil, pero me dieron la oportunidad a los 32 años de ayudar a miles de emprendedores y ‘startup’, a crear alianzas con la academia, sector público y privado, y a gestionar inversiones. Hoy son 10 mil empresas emergentes, 200 inversionistas y 100 universidades que ofrecen carreras y cursos de turismo.

¿Cuáles fueron esos cargos que creó?

El Secretario me da la labor de aportar más al enfoque de inversores. Ahí me convierto en una guía de promoción turística e inversión. Después me dan la función de la educación en el turismo, en el que ayudé a diferentes estados miembros a crear academias en turismo, carreras técnicas y profesionales en turismo, y a cofundar la primera carrera en línea de turismo en el mundo, con 50 mil estudiantes de 100 países.

¿La OMT reconoció su trabajo?

Así es, reconocen mi trabajo y eso me da mucha alegría porque he sido una mujer técnica en el turismo, que me hice a pulso y me gané la confianza del secretario general y de las Naciones Unidas.

¿Qué hecho marcó su vida para que hoy esté recogiendo estos frutos?

En mi infancia me decían Mafalda, primero porque mi mamá me ponía un cintillo o un moño y tengo el pelo negro como ese personaje; segundo, porque todo el día me la pasaba pensando en cómo cambiar el mundo. Me recuerdo leyendo a Vanguardia, me fascinaba la sección de Economía y lo que pasaba en el mundo. Cuando cumplo 14 años, me pusieron a hacer un ensayo en el colegio y escribí que mi sueño era llegar a representar a Colombia en la ONU y a ayudar a colombianos a conocer muchos países. Hoy que tengo 38 años y puedo decir que lo logré, que lo hice realidad.

¿Golpe de suerte o dedicación?

Esto evidencia el empoderamiento y tenacidad que se debe tener en la vida, trabajar para alcanzar ese logro, pasar por sacrificios. Hoy vivo en un avión visitando a muchos países, lástima que no pueda vivir en Bucaramanga, pero lo que hoy logré es gracias mi infancia feliz y porque tengo unos padres que me heredaron lo mejor, la educación, que fue la más grandes inversión.

Hoy los empresarios del sector hotelero y turístico en Colombia pasa por momentos difíciles, ¿cómo podrán superarlos?

El turismo es el sector más resiliente y humano de la economía, a pesar de los efectos de la pandemia, de la guerra entre Rusia y Ucrania, y vientos de recesión mundial. Pero siempre logramos recuperarnos muy alto, para eso no debemos bajar la guardia.

¿Cómo ejecutarlo en un sector de pequeñas y medianas empresas?

El 85 % de las empresas del turismo son pymes. El mensaje, que puedan desarrollar mejor sus negocios, es decir, orientarlos hacia la tecnología, el impacto social y sostenibilidad. Colombia debe aprovechar eso porque tiene biodiversidad y gente para trabajar. El país no puede fallar en tiempos turbulentos económicos y sociales.

¿Qué otra recomendación daría?

Como lo dije, el turismo es resiliente, eso ayuda a concretar alianzas público-privadas para que los gobiernos locales y nacional puedan llevar a cabo políticas de desarrollo para el sector.