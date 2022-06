Tras conocerse el fallo del Tribunal Administrativo de Santander que declaró improcedente la acción de tutela por la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches, con la que se suspendieron los pilotos de ‘fracking’ en Santander, ambientalistas le pedirán a la Corte Constitucional que revise la decisión.

Asimismo, en un comunicado, la Alianza Colombia Libre de Fracking, lamentó el fallo que revocó la decisión que tuteló el derecho a la consulta previa de Afrowilches .

“Como se pudo demostrar en el proceso, Afrowilches es una organización de base reconocida desde 2014 por el Ministerio del Interior e integrante del Comité Consultivo Afro del departamento de Santander, y ha sido objeto de consulta previa en el pasado por parte de la CAS y la Gobernación de Santander”.

Esta organización dijo que solicitará la revisión de la decisión del Tribunal por la Corte Constitucional, “al considerar que desconoce el precedente de la consulta previa y viola los derechos de las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches; igualmente continuaremos las acciones jurídicas, de incidencia y movilización para que se prohíba el ‘fracking’ en el país”.

En el documento hicieron un llamado a los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, para que en caso de ganar las elecciones presidenciales, se comprometan sin dobles discursos a suspender los pilotos de ‘fracking’, como una de sus primeras demostraciones de su compromiso con el agua de Santander y de Colombia, el ambiente y las futuras generaciones en el actual contexto de crisis climática.

A estas declaraciones se sumó Óscar Sampayo, integrante de la Corporacion Regional Yariguies, quien también lamenta la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que revocó el fallo de primera instancia, en la que se concedió el derecho a la consulta previa a la Corporación Afrowilches.

“Esto invisibiliza de nuevo a las comunidades étnicas que se encuentran en el departamento, en especial en la Provincia de Yariguies, porque no defiende la naturaleza, no garantiza el derecho fundamental de participación o consulta a estas comunidades, si están de acuerdo o no con que se realicen estos pilotos en el territorio”, argumenta Sampayo.

Agrega que estas decisiones desde Bucaramanga van en contra del sentir de las provincias y de las decisiones judiciales de los demás territorios que favorecen el medioambiente. “Nos preocupan esas intereses que rodean a los altos tribunales en favor de afianzar el extractivismo, no es el primer caso con esta acción de tutela”.

Así las cosas, los proyectos piloto de fracking en los pozos de Puerto Wilches podrán reanudarse.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ya había otorgado el pasado 25 de febrero la licencia ambiental para al Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) Kalé de Ecopetrol, en Puerto Wilches, en el que se desarrollaría el primer piloto de fracking.

De esta manera continuará el trámite de licenciamiento ambiental en el caso del proyecto de Kalé, mientras que el de Platero continuaría con el otorgamiento de la información a la Anla, que había sido solicitado previamente para el análisis del otorgamiento de una posible licencia.

