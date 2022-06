$!¿Cómo eran las relaciones comerciales entre Santander y Venezuela?

No obstante estas buenas cifras se fueron a ‘pique’ por la crisis diplomática colombo-venezolana del 2010, cuando se enfrentaron los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez. Este último tomó la decisión de no comprar productos colombianos, por lo que los empresarios santandereanos se quedaron sin su mercado natural y tuvieron que reemplazarlo por otros como Estados Unidos.

Recuerdos de empresarios

Hasta ahora tiene implicaciones simbólicas, porque el presidente electo todavía no se ha posesionado. Lo que vemos es que se está adelantando, no esperará hasta el 7 de agosto y tratará de adelantar todo lo que pueda. Lo que empezará es un diálogo previo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores con Maduro, para ir hablando de cómo será la logística de la reapertura de sus consulados y embajadas, que tendrá dos momentos: uno simbólico al estilo Obama (Estados Unidos) y Castro (Cuba) en julio del 2016, cuando después de medio siglo restablecieron relaciones. Otro momento será revivir los esquemas binacionales, los comandos conjuntos y autoridades subnacionales. Será gradual, pero habrá una ceremonia simbólica que fije el curso de las relaciones.

¿En materia geopolítica, cómo se puede entender un restablecimientos de las relaciones políticas y económicas?

El asunto más sensible es la posición de Venezuela. Lo que pase podría confirmar el retorno de este país a los escenarios multilaterales. Eso pasará por dos fases: una, el restablecimiento de relaciones con Colombia, que es para Venezuela lo más importante en este momento. Colombia es la frontera más viva que tiene Venezuela, el actor que se había encargado de liderar su aislamiento. Por tanto, este acercamiento de Petro es, sin duda, el suceso principal. Dos, será clave la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños en septiembre, creo que irá Petro y hará su presentación ante la región, e irá Maduro, donde se sellará el retorno de Venezuela. No obstante, no habrá señales de simpatía hacia Venezuela, ni de solidaridad, ya que a ningún país le interesa legitimar a Maduro, pero el mensaje es que a Venezuela no se le puede excluir y apostarle a la paz.