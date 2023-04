Pilar solidario

Sin trabajo y sin pensión

Serafín agrega que no recibe ningún subsidio del Gobierno: “Uno sin un trabajo, sin una pensión, ya no nos dan empleo, así es muy duro”.

Para él, la culpa de que muchas personas no tengan pensión es del Gobierno porque no han tenido en cuenta al adulto mayor. “Ojalá la juventud construya hoy su futuro para que no les pase lo de nosotros, a pesar de que levantamos el campo y llevamos lo necesario a la ciudad para que pueda sostenerse”, narra Serafín.

Otra razón, según él, es que en el campo no hay buena rentabilidad porque las ganancias de los cultivos son pocas, incluso “se sufre porque a veces no se alcanza a recuperar lo que se le invierte a una yuquera o platanera. Hubo un tiempo en que solo hacía para el transporte, es decir, para traer los productos a Bucaramanga... El resto del trabajo se quedaba ahogado. Así fue muy difícil sostener un capital para obtener una pensión”, asevera Serafín.

Sobre la propuesta de darles a 2,5 millones de personas mayores de 65 años que están sin pensión y por debajo de la línea de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, un monto cercano a los $223.000 cada mes, considera que ese dinero cubre algo, pero no es suficiente por el alto costo de vida.

“Esos $223.000 solo sirven para una semana. Hay que pagar arriendo, servicios, mercado y muchas cosas. ¿Y el resto? ¡Tremendo!”, dice Serafín, quien vive en el barrio Comuneros de Bucaramanga.

El 17 % de los adultos mayores accede al subsidio de Colombia Mayor ($80.000 mensuales) y el 0,5 % están afiliados a los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), que son en promedio $80.000 cada dos meses. Cuentas de la Superfinanciera.

Hoy Serafín, al no alcanzar la jubilación a los 62 años, como dicta la Constitución para los hombres, cuenta que no le ha faltado ‘el pan en su mesa’, gracias a la providencia de Dios, a las ayudas de sus hijas y donaciones de la iglesia a donde asiste.

Ambulantes

Sobre la carrera 15, frente al edificio Centro Colseguros, está Esther Quiñónez, quien a sus 58 años se considera una mujer productiva, a pesar de no cotizar para pensión.

“Fui niñera, cocinera en casas de familia y fincas, después tuve a mis hijos, por lo que trabajé en servicios varios, y luego terminé como trabajadora sexual a los 24 años porque ya no me alcanzaba el sueldo y no tenía quien me cuidara a los niños”, recuerda Esther, mientras se fuma un cigarrillo y bebe un sorbo de café.

Da un par de pasos para sentarse en el andén, al lado de una zona de vendedores ambulantes del Centro y los señala para afirmar que todos ellos no cotizan pensión y por eso no tendrán dinero que les asegure su vejez.

“Si algo tengo claro es que no me gusta reclamarle al Gobierno, porque si uno no pagó pensión, cómo puedo exigirle. Eso sí, le pido ayuda para poder trabajar. Repito, si uno no cotizó, pailas”, enfatiza Esther, quien agrega que la falta de trabajo y los bajos ingresos son la principal causa del porqué la gente en Colombia no se pensiona. “En mi caso muchas veces estoy desempleada y cuando gano algo como trabajadora sexual es para comer, pagar deudas y servicios. Tengo hijos, ellos se fueron y quedé sola”.

Para febrero de 2023, la tasa de desempleo fue de 11,4 %. Lo que equivale a 2,8 millones de desocupados, calcula el Dane.

Según el analista económico y docente Germán Machado Rodríguez, el actual sistema pensional de Colombia es desigual, tiene baja cobertura y pensiona a pocos. Además, no es sostenible en el tiempo.