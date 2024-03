$!Bordando sueños en tierras lejanas

Tuvimos una oportunidad

Miriam y Alexei son una pareja de esposos que actualmente tienen dos niños, uno nacido en tierras venezolanas y la niña que nació en Bucaramanga; pero, adicionalmente, Alexei es un hombre cubano que llegó a Venezuela en una misión médica y un día decidió que no volvería a su tierra nata, lo que le ha costado desde hace 10 años no poder abrazar nuevamente a sus padres y hermanos.

“Este programa ha sido de mucha ayuda para emprender y tener oportunidades. Como todos saben, migrar no es fácil y nos tocó empezar de cero. Actualmente, no solo distribuimos en Bucaramanga y el área metropolitana, sino también en el sur de Bolívar, San Rafael, Aguachica y Medellín”, relata Miriam.

“Pensé que volvería a los seis meses”

“Estoy bien aquí en Bucaramanga; vivo con una hermana, y quiero seguir trabajando para ayudar a mis padres porque la situación todavía es muy difícil. Mi papá ya se pensionó, pero lo que gana no le alcanza y aunque mi mamá también trabaja, me siento con la responsabilidad de ayudarles”, relata.

Sueño con abrazar a mi familia

Cuando Alexei tenía 22 años llegó a Venezuela en una misión médica proveniente de Cuba. En su país de origen había estudiado terapia ocupacional. Dos años después, cuando la misión iba a regresar a la isla, decidió abandonarla en busca de un mejor futuro.

Y aunque no fue fácil por su condición de migrante y sin el respaldo de una familia o de alguna institución, este jovencito enfrentó lo que el destino le deparara.

Allí comenzó a trabajar en lo que el día a día de Venezuela le ofreciera, pero siempre con la convicción de ser una persona de bien, trabajadora y respetuosa de los demás. Además, dice, tuve la suerte de encontrar una familia al lado de Miriam.

Hoy, casi 16 años después de haber salido de Cuba, recuerda con nostalgia a su familia, y aunque su deseo es volver abrazarlos, dice que a pesar de ya no tiene ninguna sanción por haber desertado de la misión, los recursos económicos no son suficientes para viajar.

“Es muy triste no poder abrazarlos, aunque hablamos muy seguido y nos vemos gracias a las nuevas tecnologías, no es lo mismo. Tengo una hermana que dice que no me conoce y pues es muy duro porque yo soy el único hombre y el mayor de la casa”, relata Alexei.

“Mi sueño es seguir en Bucaramanga creciendo como empresario y sacar adelante a mis hijos, uno que nació en Venezuela y la niña que fue registrada en Bucaramanga, y que nunca tengan que vivir la misma situación de nosotros por los asuntos políticos”, concluye el empresario.