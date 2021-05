A la difícil situación que pasa el país por la pandemia del COVID-19, se suma el incremento de la desocupación laboral.

Si bien Bucaramanga y su área metropolitana se ubicó como la tercera ciudad con menor desempleo, para el trimestre enero - marzo de 2021 el indicador fue 15%, al compararse con el mismo periodo de un año atrás se tuvo un incremento de 3,2 puntos porcentuales (pps), cuando estaba en 11,8%, y 0,8 pps con relación a diciembre 2020 - febrero 2021, reveló el Dane.

Es decir que para el periodo analizado hubo 89.000 desocupados, 17.000 más que el año pasado e incrementó 7.000 más que en el trimestre inmediatamente anterior.

“A pesar de no tener las tasas más altas de desempleo del país, sí ha venido creciendo durante los últimos meses, desde octubre de 2020 (14,6%) y marzo de 2021 (15%). La Tasa Global de Participación (63,8%) no se ha recuperando, lo que significa que aún hay gente que salió del mercado laboral y no ha podido regresar”, señaló Héctor Julio Fuentes Durán, consultor investigador económico de la Universidad Industrial de Santander.

Además, en la capital santandereana se registraron 337.000 inactivos, esto llevó a un incremento de 28.000 personas que dejaron de buscar empleo en el último año.

“La recuperación de ocupados comparado con el periodo más alto de desempleo obedece en su mayor medida a la informalidad, puesto que, de 594.000 personas económicamente activas, aún hay 89.000 en desempleo, a lo que se suma que de los 505.000 ocupados cerca de 280.000 son informales”, explicó Fuentes Durán.

Para el experto, sí existe una recuperación del mercado laboral. No obstante, se observa un impacto en actividades importantes para Bucaramanga como calzado, confecciones, hoteleros, bares y restaurantes. “Aun los indicadores son preocupantes y se observa una precarización del trabajo”, puntualizó.