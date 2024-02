$!CCI pide apertura del tramo Lebrija - Portugal, que ya está listo en la Ruta del Cacao

Proponen otro túnel

Agrega que aunque hay otras alternativas, “el túnel sería la mejor porque jugar con los coluviones no es la mejor alternativa porque es seguir con los problemas y no tener una vía definitiva”.

Según el experto, ese túnel podría costar una cantidad considerable de dinero, el cual no está presupuestado. Entonces, la pregunta es: ¿quien lo pagaría? Se podría estar hablando entre 200 mil y 300 mil millones de pesos.

De acuerdo con Suárez, lo que se requiere es que la ANI invierta dinero para sacar adelante el proyecto Ruta del Cacao y lo más conveniente en esta zona es la construcción de otro túnel que no está diseñado. Esta sería una de las alternativas.

Centro de control

Lío con predios

Durante el recorrido realizado con expertos, se conoció que la construcción de la doble calzada atraviesa una zona de coluviones, tiene problemas de desplazamiento de la corteza terrestre en una extensión de 300 metros.

De acuerdo con la información, se manifestó que la familia Prada Cobos interpuso una reclamación para que se les reconozca una indemnización como consecuencia de los derrumbes provocados hace varios meses, cuando quedó suspendido el tránsito de tractomulas y este no se ha restablecido por este corredor vial. No obstante, hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Voceros de la concesionaria, la Sociedad Santandereana de Ingenieros y la Gobernación de Santander dicen que esta petición es exagerada y está por fuera del espíritu cívico que debe existir en esta clase de proyectos de interés general.