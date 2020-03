Las fuertes lluvias que se cayeron en Piedecuesta durante la noche del sábado ocasionaron la creciente del Río de Oro, Río Manco, quebradas La Grande, San Francisco y Bore, lo que llevó a que durante la mañana del domingo se cerrara el paso por la vía Bucaramanga- San Gil, entre los kilómetros 58 al 74.

Esta emergencia llevó al cierre total temporal de la vía sobre el sector El laguito durante la mañana del domingo. Sobre las 2:00 p.m. se activó la movilidad por este corredor vial.

A través de un comunicado, Invías informó que no se presentaron nuevas afectaciones y que los trabajos realizados durante la semana anterior garantizaron la protección del corredor. Sin embargo, deben ser reforzados.

Málaga busca soluciones

En la vía Curos- Málaga, el Invías continúa con la valoración técnica y económica para definir las obras a realizar en los sitios afectados mientras avanzan las labores de limpieza e inspección.

En este trayecto se contempla habilitar tres puentes transitorios (militares), mientras se construye un puente definitivo, que permita el paso de vehículos.

No obstante, los residentes de la Provincia García Rovira tienen gran preocupación, no sólo porque el paso por este sector podría tardar hasta seis meses, lo cual no sólo dificulta la movilidad, sino porque la vía alterna autorizada por Invías hace que su recorrido sea más largo para llegar a desde o hacia la capital santandereana.

Con el fin de buscar soluciones para recuperar la vía y presentar diferentes propuestas para este tramo vial, que posteriormente serán presentadas al Invías, un grupo técnico de la Provincia se reunirá este martes 10 de marzo en la carrera 27#54-76 edificio Corposalud de Bucaramanga.