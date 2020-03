A 23 días de Semana Santa y con la llamada pandemia del Covid-19, los gremios económicos de Santander están a la expectativa. Lo que tienen claro, dos días después del anuncio de los primeros casos positivos de coronavirus en Colombia, es que ni el dólar a $4.000 causará tantos estragos como el Estado de Emergencia Sanitaria adoptado por el Gobierno de Iván Duque.

Y no es para menos, aunque la cancelación de eventos en donde se reúnan más de 500 personas es necesario, los gremios ven en el corona-pánico como uno de los retos más importantes que tendrá que enfrentar la economía local.

De acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Camilo Beltrán, el tema es de preocupación para los gremios económicos toda vez que la emergencia vial más el pánico más el Pico y Placa ambiental impuesto en Bucaramanga puede llegar a generar una desaceleración económica en Santander.

“Y puede derivar en una crisis económica y social en la ciudad. Son temas que hay que manejar con mucha prudencia. Pero al tratarse de factores externos y en la mayoría de los casos no son fáciles de controlar, surge una gran preocupación. Debemos estar preparados para afrontar esta situación de la mejor manera posible teniendo en cuenta que el impacto en el empresariado local puede ser mayúsculo”, dijo Beltrán.

Al respecto, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, dio un parte de confianza y tranquilidad a la comunidad y hace un llamado a la calma para que el efecto de la pandemia sobre la economía y el empleo no sea grande.

“Se están redoblando los esfuerzos para mantener la limpieza y desinfección de zonas comunes, baños, pasillos, barandas, todo con lo que se puede tener contacto. Se hace un esfuerzo para que la ciudadanía no entre en pánico. Hacemos un llamado a tomar las precauciones y los cuidados previsivos, pero también hay que seguir la vida normal”, afirmó el director ejecutivo de Fenalco Santander, Alejandro Almeyda.

Por el momento, explicó el directivo, no hay reporte de afectaciones, ni pérdidas aunque reconoció que hay una baja en el comercio como ocurre en otros sectores.

“Hay una gran preocupación por el incremento desmesurado del dólar que influirá sobre las importaciones de bienes que son vendidos por el comercio y esto se traduce en reducción de márgenes o pérdidas para los comerciantes y en mayores precios para los consumidores. Esperamos que esta situación se pueda superar”, dijo Almeyda.

Para el director de Fenalco, el comercio debe seguir las actividades normales, continuar tomando las precauciones de higiene, de lavado de manos, evitar tener encuentros con personas que hayan llegado del exterior y “continuar con la vida normal, salir a los restaurantes, cinemas, centros comerciales. Lo importante es evitar actividades o espectáculos masivos que superen los 500 o mil asistentes”.

Así se preparan las empresas en Santander

Tras la declaración del Estado de Emergencia Sanitaria, varias empresas de la región han adoptado medidas para evitar el contagio del coronavirus.

La Electrificadora de Santander, ESSA, así como la Universidad Industrial de Santander, UIS y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, decidieron restringir viajes nacionales e internacionales. La Essa además modificó horarios laborales para evitar el tráfico y aglomeración de personal en los trayectos de casa a oficina.

Telefónica Movistar, en Santander, implementará el teletrabajo a partir de este viernes y hasta nueva orden y toda reunión se realizará de manera virtual. En los casos de los centros de atención al público y las cuadrillas de instalación de productos, la compañía reforzó medidas sanitarias para que limiten riesgos y poder prestar servicios de atención y servicio.

“En nuestros 95 Centros de Experiencia en 50 ciudades del país se han tomado medidas de precaución para reducir dichos riesgos y operar con normalidad”, informó la entidad.

¿Qué pasará con la confianza del consumidor?

Para Camilo Herrera Mora, presidente de Raddar, casa investigadora en temas de consumo y mercadeo, el indicador de confianza del consumidor en Bucaramanga está muy relacionado con el tipo de cambio del dólar. Por lo que es posible que la confianza en marzo llegue a uno de sus puntos más bajos.

Sin embargo, si al alza del dólar se lo suma la expansión del Covid-19, el panorama se complica. “El virus lo que va a causar es un fenómeno del que no tenemos claridad, porque un tema como este no había impactado tanto. En la medida en que la gente no quiera o no pueda salir a hacer compras, a centros comerciales, en aglomeraciones de personas pues su comportamiento de compra claramente va a cambiar”, explicó Herrera Mora.

Por el momento, Raddar está intentando proyectar para dónde va el gasto de los hogares porque habrá cambios dependiendo de cómo evolucione el tema de la pandemia.

“Suponemos que habrá una cantidad de gastos preferidos, aquellos que signifiquen estadía en casa, como el aumento de domicilios y de entretenimiento en casa. Pero todo lo que se diga en esa etapa es especulativo”, dijo Camilo Herrera Mora.

En épocas normales de alza en el dólar las compras por internet y el turismo se frena y la devaluación llega al bolsillo de los hogares por inflación, pero esto, de acuerdo con el experto, es en un panorama sin virus, “en 15 años ningún virus había golpeado al país con esta magnitud, por lo que el golpe a la economía puede ser más duro”.

Sector turismo quiere ver el vaso medio lleno

Empresarios del sector turismo de Santander ven el panorama complicado pero no negro, entre otras cosas por las medidas del Gobierno Duque y por la posibilidad de que se haga turismo dentro del país es grande.

“Cuando el dólar sube, el turismo extranjero aumenta. Pero esta vez tenemos el agravante de la pandemia. Sin embargo consideramos que es tiempo de promover el turismo doméstico. Que el santandereano visite los municipios de Santander que han invertido en infraestructura turística y hotelera”, expuso Olga Lucía Barrera, directora ejecutiva de la Asociación Hotelera y Turística, Cotelco, en Santander.

En lo que va del año, la ocupación hotelera en Santander llegó al 52%, promedio normal para la época y que además le da buenos indicios a Cotelco sobre lo que viene para el sector hotelero en el departamento.

“En promedio en temporada baja está entre 46% y 60%, es decir que nos fue bien. La proyección es complicada y todos los días está pasando algo nuevo, pero se puede mitigar un poco con las medidas anunciadas por el presidente Duque en temas de ampliación de pagos de impuestos”, dijo la ejecutiva.

Frente a las medidas adoptadas por Duque y el miedo que genera el coronavirus, Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, aseguró que la suspensión del cobro de la contribución parafiscal del turismo, por las ventas generadas en los próximos 6 meses representan un alivio para el sector.

“Agradecemos este respaldo del Gobieno Nacional, quien en conjunto con su gabinete ha analizado nuestras peticiones con el objetivo de mitigar la afectación de las Agencias de Viajes y del sector turismo a causa del Covid-19. Esto sin duda, ratifica la relevancia que éste continúa dándole al turismo como un importante motor de la economía de Colombia y nos motiva a seguir buscando alternativas que nos permitan solventar la situación, en este caso, a través de un aplazamiento de las obligaciones tributarias de nuestras empresas”, señaló Cortés Calle.

De acuerdo con estimaciones de Anato, la afectación en el sector turístico por el Covid-19 podría estar entre 15 a 20 %, pero aseguran que puede variar dependiendo de cómo avance la pandemia en el país.