Con proyecto buscan reducir intereses para morosos de Industria y Comercio en Bucaramanga

Actualmente, los morosos del impuesto de Industria y Comercio entre los años 2017 al 2020 tienen una sanción del 160%.

Sobre este tema, el concejal Carlos Barajas, indicó que "actualmente se debate el proyecto de acuerdo 051 para actualizar el estatuto tributario que rige en la ciudad".

Barajas dijo que, entre los apartes de la iniciativa, está "modificar el régimen sancionatorio para que los deudores del Impuesto de Industria y Comercio no tengan que pagar sanción del 160% sino solo del 100%".

El concejal añadió que "además le estamos diciendo a los comerciantes que deben en la vigencia de 2017 a 2020 que se acerquen a pagar y se les rebajará 100% de intereses, 100% de sanciones y además un 20% de capital de la deuda".

También, el proyecto "plantea beneficios tributarios en materia de Industria y Comercio para las víctimas del conflicto armado, para las madres cabeza de familia y para los jóvenes que deseen emprender que se formalicen o se registren como empresarios", agregó Barajas.

Además, se anunció que, "se anuló el artículo 19 del Impuesto Predial que pretendía imponer la declaración para más de 120 mil predios de la ciudad. Es decir, si las personas no declaraban tenían sanciones. Ahora, si usted no ha pagado eso solo le acarrea intereses más no sanciones".

El pasado viernes, en comisión primera se aprobó el nombrado proyecto.