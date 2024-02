$!Conozca cuáles son los beneficios aprobados para caficultores para enfrentar el fenómeno de El Niño

Sobre el particular, Héctor Santos Galvis, representante en Santander ante el Comité de Cafeteros, explicó que la directriz va encaminada a hacerle frente al fenómeno de El Niño ante los efectos que puede causar al llenado de fruto por el déficit hidríco.

A propósito de las eventuales consecuencias por el fenómeno de El Niño, en particular por el aumento de café pasilla (menor calidad respecto del pergamino), la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció una serie de medidas económicas para poner a salvo el ingreso de los productores.

“Esperamos que los cafeteros tomen de muy buena manera esta decisión que se tomó porque, al final del ejercicio, esto tiene unos costos financieros en el momento de la compra, pero hasta ahora estamos recibiendo como las observaciones de los cafeteros o sus inquietudes. Algunos lo ven con muy buenos ojos y no se han recibido todavía críticas, porque en el departamento de Santander ya pasó la cosecha”, dijo el líder gremial.

Voces de cultivadores

Un cultivador de café de la provincia de Vélez manifestó que este tipo de medidas de orden nacional no los beneficia mucho teniendo en cuenta que para el tiempo que cubre la medida no están en cosecha porque apenas se está cuajando la floración y la cosecha se da es en noviembre aproximadamente.

Reconoce que es una medida que podría beneficiar a los cultivadores del grano en el Eje Cafetero.

Por su parte, otro cultivador de la región de Risaralda considera que puede ser beneficioso, pero “lo que no me parece pertinente es el plazo, a tres o cuatro meses, cuando se sabe que de manera permanente hay grano de café, entonces este tipo de medida en últimas son pañitos de agua tibia, que no ayudan mucho”.