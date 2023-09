También se reveló que siete de las 13 ramas de la economía colombiana ocupan a la mayoría de quienes están en el mercado laboral informal, lo que evidencia las inequidades en estos sectores por no contar con las condiciones laborales adecuadas.

Ante esto, Adriana Guillén Arango, presidente ejecutiva de Asocajas, precisó que el caso más crítico es el de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. “Mientras el porcentaje de informalidad en el país es del 85 %, en la ruralidad asciende al 92,1 %”.

Por lo tanto, este fenómeno influye de manera determinante en la prestación de los servicios de las cajas a una significativa cantidad de población vinculada a este segmento económico, sostuvo el estudio.

De esta manera, el reto es incorporar a 3,9 millones de ocupados informales de zonas rurales tanto al Sistema de Compensación, como a todo el Sistema de Protección Social. “En Colombia, la llave para tener protección social es el contrato de trabajo y, si esa persona no tiene contrato de trabajo, pues no accede a la protección social. Esa es la razón por la cual las cajas de compensación lamentablemente no tienen una cobertura significativa en la ruralidad”.

Asimismo, el Sistema de Compensación Familiar registra 421 mil afiliados que se desempeñan en zonas rurales, lo que equivale al 4,2 % del total de afiliados. Los departamentos con mayor afiliación reportada a la Supersubsidio son Antioquia, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima y Casanare, que dan cuenta de 240 mil afiliados.