Alguna vez ha escuchado que puede ganar dinero de manera sencilla y fácil de un día para otro. Que usted es emprendedor y puede conseguir plata con rendimientos. O que puede invertir sus recursos para ganar más.

Tenga cuidado, puede estar a un paso de caer en captación ilegal de dinero o esquemas defraudatorios. No le entregue su dinero a extraños.

Con esta motivación, la Superfinanciera adelanta jornadas de prevención y desde comienzo de marzo hizo una alianza con la Supersociedades para divulgar mensajes con la finalidad de que las personas no confíen sus recursos o ahorros en cualquier ofrecimiento que se le presente para que le multipliquen su dinero.

La idea es explicarle a la gente que a la hora de presentárseles estas ofertas tener en cuenta si es legal o no, si tiene riesgos o no, si la inversión es segura o no.

Mensajes engañosos

José Camilo Torres Duque, director de control del ejercicio ilegal de la actividad financiera de la Superintendencia Financiera, dice que hoy en día esto se está presentando con mayor fuerza en las redes sociales, en páginas web, en los chats y otras aplicaciones. “Están cayendo y lo que hacen es creer lo que les dicen para que el dinero se multiplique sin ningún tipo de garantías, sin un soporte legal”.

Torres Duque confirma que se han acentuado prácticas de captación ilegal en Colombia. “Por la pandemia han aumentado gracias a la virtualidad, ya que estos esquemas y ofertas están circulando más y con mayor alcance. A cualquiera se le ocurre ofrecer un fondo de inversión promovido por redes sociales y que garantiza rentabilidades de hasta 10%, y hay personas que no entienden y caen”.

La campaña se denomina ‘Me informo y cuido mi dinero’. “El propósito es que las personas tomen decisiones financieras informadas y que su plata no caiga en inescrupulosos, con mensajes engañosos, que prometen ganancias, pero cuando tienen un monto considerable desaparecen o salen con que hubo problemas en la plataforma”.

Abstenerse

Cristian Castro Ramírez, asesor de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros especiales de la Superintendencia de Sociedades, afirma que la ‘Súper’ cuando identifica el fraude, por una vía jurídica, lo que hace es devolver los recursos captados de manera ilegal. “Estos procesos son complejos porque se devuelve lo que se logra encontrar y no siempre se encuentra todo lo que el captador recibió”.

La campaña arrancó en Bucaramanga esta semana, con el fin de decirle a la gente que sospeche si ve una situación de captación ilegal en la que le están ofreciendo rendimientos que no tienen ninguna explicación financiera razonable, en la que le están diciendo que se volverá rico de la noche a la mañana, sin ninguna explicación.

“Ante esta situación, absténgase. La única forma de evitar esto, sin ni siquiera acudir a las superintendencias, es que el mismo ciudadano aprenda y entienda que coger dinero de manera sencilla o fácil, sin ningún esfuerzo, pues, no es posible”.

La invitación de las entidades es a cuidar el dinero porque este no es fácil de conseguir. Según la Superfinanciera, en el 2021 hubo 43 advertencias sobre falsos negocios vigilados, tres medidas por captación ilegal de recursos, seis órdenes de suspensión por promoción productos o servicios del mercado de valores del exterior y una advertencia por suplantación.

Entre tantos negocios que prometen multiplicar la plata sí porque sí, se encuentran falsos prestamistas, el esquema ponzi (es una forma de estafa que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes) y el esquema piramidal (además de lo anterior, se le dice a la persona que ingresa que, además de entregar su dinero, tiene que traer a otras personas).

Pedagogía

Ante la captación ilegal, las superintendencias indican: “No se deje llevar por ofrecimientos de personas que le prometen altos rendimientos que se derivan de los recursos que entrega usted y otras personas y menos, si le dicen que es para fondos de inversión, que personas pretenden administrar sin autorización”

Por eso, verifique el desarrollo real de la actividad económica que señalan para justificar el pago de las rentabilidades que le prometen.

Frente a los falsos prestamistas, “Bajo ningún argumento entregue, deposite, gire, o transfiera dinero como requisito para que le desembolsen un crédito y menos, si se hace a favor de personas naturales”.

Recuerde que la Superfinanciera no avala, ni recomienda, ni exige requisitos, ni documentos a particulares para que realicen operaciones comerciales de inversión o de crédito.

Canales de denuncia

*Supersociedades: +57 (601) 2201000, línea de atención nacional 01- 8000 – 114310, webmaster@supersociedades.gov.co.

*Superfinanciera: +57 (601)5940200 / (601) 5940201 / (601) 3508166, línea gratuita nacional 018000120100, super@superfinanciera.gov.co.