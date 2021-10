Tras dos fechas postergadas para la reunión entre el Ministerio de Ambiente y la comunidad del municipio de California, nuevamente se frena el proceso de concertación de la delimitación del Páramo de Santurbán que le compete a esa jurisdicción. Ante eso se interpuso una denuncia a la Corte Constitucional y al Tribunal Administrativo de Santander.

Este 15 de octubre el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de California habían citado a la comunidad para avanzar en dicha propuesta. Sin embargo, voceros manifestaron que se canceló a última hora del jueves 14 de octubre y que, según el Ministerio, se debió a la no contratación de unas carpas para llevar a cabo dicha reunión.

Fabio Maldonado, director de la Fundación del Gran Pacto por California, dijo que ante esto fue interpuesta una denuncia ante el Tribunal Administrativo de Santander y la Corte Constitucional, en la que manifiestan que la cancelación es una falta de respeto con la comunidad.

Como una “manipulación sistemática y sabotaje”, así lo califica Maldonado.

La reunión entre líderes y las autoridades es una orden impartida por dicho tribunal que abrió un incidente de desacato en contra del Ministro de Ambiente, Carlos Correa.

Son 40 los municipios a los que se les debe socializar la delimitación establecida por el Ministerio de Ambiente, la cual fue solicitada por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T 3-61. Pero en California la situación sigue en veremos.

Allí se mantienen en la fase de ‘Consulta’ que se debió realizar en 2019.

Maldonado agregó que el diálogo iba a tener lugar el pasado 25 de septiembre, pero fue prorrogada para este viernes. Durante el 2021 solo se han realizado reuniones preparatorias entre las autoridades competentes, pero estas no han avanzado.

“Aquí contamos con espacios adecuados como coliseos y salones de eventos, pero según el Ministerio y la Alcaldía, en California no hay dónde hacer las reuniones”, indicó Maldonado.

Por otro lado, algunos mineros asumen que la cancelación se dio por parte de la alcaldesa, quien en otras ocasiones ha evitado encuentros sobre la delimitación.

Tras la denuncia interpuesta, el Ministerio de Ambiente se comunicó directamente con los voceros, donde se indicó que por medio digital estarán “informando el avance de estos espacios donde el diálogo y la participación de las comunidades serán los protagonistas”.

Incertidumbre jurídica para la extracción minera

Las autoridades ambientales no han otorgado permisos mineros, por lo que el municipio está en la ilegalidad para este tipo de trabajo. No se han socializado esquemas de ordenamiento ni planes de desarrollo debido a que no hay una delimitación establecida.

“Estamos desconcertados porque ya son más de cuatro años de incertidumbre en los que cerca de 400 mineros siguen esperando formalización y soluciones en los títulos mineros de la zona, indicó Maldonado.

Agregó que como no se ha definido nada, los mineros, que trabajan a diario en el territorio, no saben si están pisando en la ilegalidad.

Por su parte, el gerente de Calimineros, Jorge Abad, indicó que “no podemos seguir con excusas, como californianos necesitamos avanzar en la construcción y concertación de lo que demanda la sentencia, que debemos sí o sí delimitar el páramo, pero de manera consensuada con las comunidades.”

California es uno de los municipios a los que más les compete la delimitación del páramo y la consecuente restricción de la extracción minera, al ser un punto neurálgico de la misma, pues cuenta con proyectos de interés nacional e internacional como Soto Norte de Minesa y Angostura de Eco Oro.