Si bien la Gobernación de Santander determinó, mediante el Decreto 246 del 28 de mayo de 2021, el beneficio del 70% de descuento en el pago del peaje de la Mesa de Los Santos para los habitantes de la zona, por ahora no está siendo efectivo.

La empresa contratista Ingenios AMB, encargada de verificar la residencia de nuevos beneficiarios del descuento del peaje, Construvicol y la Secretaria de Infraestructura presentaron una solicitud de prórroga. Es decir, que el beneficio que iniciaría desde el 10 de noviembre pasaría al 24 del mismo mes, bajo la modalidad de ‘usuario frecuente’.

“La semana pasada nos reunimos con la comunidad para mostrarle el proceso. Hicimos una consultoría para visitar a cada persona que solicitó el descuento”, aseguró Jaime René Rodríguez, secretario de Infraestructura de la Gobernación.

De acuerdo con Rodríguez, el retraso de la verificación de residencia se debe a que 2.000 personas solicitaron el descuento, cuando se esperaba solo la mitad. Por este motivo, la empresa Ingenios AMB pidió 10 días más para terminar el proceso.

No obstante, la comunidad aseguró que en esta reunión no se aceptó la prórroga, debido a que se viene aplazando la fecha desde septiembre. “Se dijo que se aceptaba para el 20 de noviembre, siempre y cuando realizaran entregas parciales de nuevos beneficiarios. Está solicitud no fue avalada en la Mesa Técnica respectiva, dónde el colectivo Juventud Santera es el ente vocero por parte de la comunidad y asesora jurídicamente”, manifestó el colectivo.

Ya no hay descuento

Para acceder al descuento, era necesario presentar debidamente diligenciado un formulario de solicitud y adicional a ello, fotocopia de la cédula de ciudadanía junto con la tarjeta de propiedad del vehículo, carta de residencia emitida por el presidente de la Junta de Acción Comunal, certificado de libertad y tradición o contrato de arrendamiento.

El secretario de Infraestructura aseveró que el beneficio de ‘usuario frecuente’ se entregará al finalizar este mes, como se socializó con la comunidad.

El descuento se entregará a los residentes de Los Santos y la Mesa de Los Santos, pero no incluye a los propietarios de fincas ubicadas en este lugar que residan en Bucaramanga y su área metropolitana.

“Para los propietarios que tengan finca y vivan en el área metropolitana, que suban los fines de semana no es válido el beneficio”, reiteró Rodríguez.