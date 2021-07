Para crecer hay que invertir. Sin embargo, muchos emprendedores no cuentan con estas facilidades, ya sea porque no tienen los recursos y ahorros suficientes, y el financiamiento no es una opción.

El Sena en alianza con alcaldías de Zapatoca, Betulia y La Belleza abrió una convocatoria cerrada del Fondo Emprender con recursos de capital semilla por $960 millones.

“Diseñamos una estrategia de conectar el Fondo Emprender y los municipios a través de alianzas para que estos tres municipio promuevan el fondo. Esto representa $960 millones para crear 12 empresas, generar esperanzas y empleos”, afirmó Hernán Fuentes, director Nacional de Empleo y Emprendimiento.

Los empresarios beneficiados podrán recibir capital de trabajo de hasta $80 millones para comprar maquinaria, equipos, insumos, pagar los salarios de los empleados, cubrir los costos indirectos de operación o adecuaciones de infraestructura

“Esto le permitirá a las empresas iniciar su vida empresarial. No es un préstamo ni subsidios, si las empresas cumplen los objetivos del programa no deben devolverle un peso al Sena. Son recursos condonados”, aclaró Fuentes.

Lo anterior quiere decir que por plan de negocios el emprendedor debe generar mínimo tres puestos de trabajo formal, es decir, reconocer el pago a salud, pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar y cumplir con las obligaciones tributarias.

La alcaldía de La Belleza realizó un aporte de $120 millones, las administraciones de Zapatoca y de Betulia aportaron $100 millones cada una, y el Sena aportó $640 millones.

“Desde los Centros de Desarrollo Empresarial del Sena estaremos acompañando a los emprendedores durante 12 meses para que logren crear su empresa y generar empleo para los santandereanos”, dijo Fuentes.

Las personas interesadas en participar pueden hacerlo a partir del 27 de julio al 31 de agosto de 2021, a través de www.fondoemprender.com.