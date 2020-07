Día sin IVA, con buenas

La segunda jornada sin IVA transcurrió en gran tranquilidad. No sólo los ciudadanos mantuvieron su buen comportamiento, sino que los comercios hicieron cumplir los protocolos de bioseguridad.

“El día transcurrió con tranquilidad, sin aglomeraciones. Fue importante la participación de la fuerza pública y los controles de los protocolos de bioseguridad”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Al parecer, el mejor comportamiento y menor aforo en los almacenes se debió a las restricciones de la venta de los productos de la categoría Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones en establecimientos, y el pico y género que rigió en Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

No obstante, para el comercio estas jornadas tienen más movimiento con el pico y cédula. “El inconveniente que hubo es que la decisión no se avisó con tiempo, eso generó un choque al inicio de la jornada, porque acá ofrecemos otros servicios como bancos, que no tiene que ver con el Día sin IVA”, dijo Martha Leyder Bautista, gerente del Centro Comercial Cañaveral.

Transacciones en

la jornada

Aunque no hay cifras totales de la jornada, Fenalco reveló se tendrían 5,3 millones de transacciones tanto vía Internet como presencial, y facturación por $4 billones, ligeramente inferior a las alcanzadas en el Día sin IVA del 19 de junio cuando tuvo ventas por $5,4 billones. Esto significó un crecimiento del 19% en transacciones y 33% en valores transados con relación a primer día sin IVA.

Así mismo, el 54% de las ventas realizadas fueron en transacciones presenciales y el 45% electrónicas, según informó Fenalco, tanto en pagos con tarjetas de crédito como débito.

“Con beneplácito encontramos que estamos viviendo un día ejemplar y comportamiento ciudadano impecable, con muy pocas excepciones”, afirmó Cabal, quien agregó que tanto el comercio como la ciudadanía han atendido las recomendaciones del Gobierno Nacional.

En tiendas presenciales, las categorías que incrementaron sus ventas fueron calzado, con 6.000%, y elementos deportivos, 96%, mientras que la de Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones disminuyeron, principalmente por las restricciones.