Desde el pasado viernes 9 de julio los consumidores de productos avícolas notaron un nuevo incremento en los precios de estos alimentos.

Así lo aseguró Marina Arévalo, quien explicó además que es la tercera vez en menos de tres meses que este tipo de productos registra alza en sus precios.

“Le han subido como desde mayo, pero el viernes volví a encontrarlos más caros. El cartón de huevos más barato está en $12.000, cuando se conseguía en $8.000”, indicó la ama de casa a Vanguardia.

El mismo panorama ha notado Andrés Monsalve, propietario de un restaurante popular en Cabecera. Él asegura que para las preparaciones de su restaurante diariamente compraba $100.000 en pechugas de pollo, pero que desde finales de mayo la misma cantidad de alimentos le sale por $150.000.

“Compraba 20 pechugas en $100 mil. A buen precio. Ahora eso me vale $150. El huevo está igual. He dejado de vender productos como arroz con pollo o las empanadas o papas rellenas porque no me dan las cuentas. Si subo el precio, por la subida de los alimentos, los clientes se van”, dijo Monsalve.

En la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, de acuerdo con Alonso Peñaloza Bueno, coordinador de mercadeo, el cartón de 30 huevos tiene un valor entre los $12.500 y los $12.800 y el kilo de pechuga está entre los $12.000 y los $12.700.

“Lo que se dice es que va a subir más en las próximas semanas. Además del paro, el problema es porque los insumos del sector agrícolas son importados y el precio del dólar sube, sube también el precio del producto. Entonces el consumidor muchas veces no aguanta y deja de comprar pechuga y pasan a comprar ala u otro corte más económico”, indicó el coordinador de mercadeo de Centroabastos.

El problema del pollo, de acuerdo con el experto, es para el consumidor porque es casi imposible cambiar a otra proteína más económicas y versátiles como los productos agrícolas.

“Seguirá subiendo”

Martha Ruth Velásquez, directora Fenavi Santander, aseguró a Vanguardia que desde mayo se sabía que había una tendencia al alza tras los bloqueos.

“La situación actual con el mercado de huevo y pollo es una crónica de una noticia anunciada. Con el Paro nos prohibieron llevar el alimento a las granjas, nos prohibieron llevar a cabo nuestra actividad milimétrica, que trabaja con seres vivos. Murieron 14 millones de aves ponedoras y 120 millones de aves que tuvieron restricción de alimento en 50%. Esas afectadas ya no están produciendo huevo”, explicó Velásquez.

La directiva indicó que desde mayo se había anunciado que la mayor afectación la tendrían los huevos y que es probable que la tendencia al alza dure por lo menos un año.

“Esta situación no se arregla al día siguiente de terminar el Paro. La industria avícola tardará entre 12 y 18 meses en recuperar lo que el Paro le generó. Va a haber escasez de pollo y huevo, pero sobretodo huevo porque se afectó más a las ponedoras”, dijo.

Velásquez aclaró que aunque el huevo ha subido, en ningún momento ha llegado a costar mil pesos por unidad.

“Hay especulación. Desde Fenavi consideramos que nunca una unidad de huevo vaya a llegar a este precio, porque al sector no le interesa llevar la proteína a este precio. El huevo es un ganador en temas de proteína precisamente por su valor”, indicó la empresaria.

De acuerdo con el boletín semanal del Sistema de información y precios del sector agropecuario del Dane, en Bucaramanga un huevo rojo tipo A tiene un valor de $393 pesos por lo que el precio del cartón estaría entre los $11.790.