$!En el 2020, más de 75 mil pasajeros se movilizaron por el Palonegro

Aunque el aeropuerto Palonegro dejó de operar durante cuatro meses, debido a la pandemia, desde julio el reinicio de los vuelos reactivó la movilización de pasajeros de manera paulatina.

Actualmente, la terminal aérea conecta con ocho destinos nacionales (Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cartagena, Cali, Santa Marta, Yopal y Saravena) y dos internacionales (Panamá y Fort Lauderdale). Esto le permite a Santander abrirse más oportunidades en cuanto al turismo y las alianzas comerciales para el sector empresarial.

De acuerdo con la Concesión Aeropuertos de Oriente, a diciembre del 2020, se movilizaron 75.234 pasajeros y se ejecutaron 847 operaciones de tipo comercial en el aeropuerto internacional Palonegro de Lebrija, que sirve a Bucaramanga.

“En el 2019, el tráfico de pasajeros cerró con 182.202 viajeros, es decir, se recuperó un 41,3% del tráfico de pasajeros”, afirmó Daniel Lozano Escobar, gerente de la Concesión.

Si bien la movilización fue menor a la que se registró en el 2019, los resultados fueron satisfactorios para el sector aeronáutico debido a la crisis que tuvieron el año pasado a causa del COVID-19.

Nuevos destinos

Es importante destacar que el año pasado el Palonegro logró abrir dos nuevos destinos: Fort Lauderdale (Estados Unidos) con Spirit Airlines, y con GCA Airlines hacia Cali.

“A pesar de la actual situación por efectos de la pandemia en la que nos encontramos, la Concesión ha logrado retomar la activación de nuevas rutas de tipo internacional como la de Estados Unidos y nacional hacia Cali”, anotó el gerente de la Concesión.

¿Qué viene?

Si bien el año nuevo no empezó con pie derecho para el sector aéreo; durante la temporada vacacional, entre el 1 y el 15 de enero de 2021, desde la terminal aérea se movilizaron 31.845 pasajeros. Esto representó una caída del 37,5% frente al mismo mes del 2020. No obstante, no es una mala cifra si se tiene en cuenta que la emergencia sanitaria se mantiene.

“Estamos muy positivos frente al dinamismo con el que empezó el 2021. Parte de ello se debe al riguroso cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el aeropuerto, aspecto que ha incrementado la confianza para viajar y usar nuestro terminal aéreo”, precisó Lozano Escobar.

Desde el 19 de enero, desde el Palonegro se reactivaron las rutas aéreas hacia Cartagena y Santa Marta con Avianca Express. El reinicio de estas operaciones mejorará notablemente la conectividad y la dinámica en este destino.

Recuerde que durante los viajes se mantendrán los protocolos de bioseguridad indispensables en estos tiempos para salvaguardar la vida de todos. Entre las medidas adoptadas para el ingreso está el uso de tapabocas durante toda la permanencia del pasajero en el aeropuerto, el vuelo y en el aeropuerto de destino; el ingreso a la terminal se hacer máximo dos horas antes de la programación de su vuelo y se deberá mantener el distanciamiento social de 2 metros entre viajeros, entre otras medidas. También deberá contar con la aplicación Coronapp.