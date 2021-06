El mercado de vehículos sigue recuperándose del difícil 2020 a paso firme y seguro.

De acuerdo con el informe automotor de Andemos, en Santander se comercializaron 536 vehículos nuevos, esto significó un crecimiento del 93,5% frente a mayo de 2020 cuando fueron 277 unidades. Esta es una buena cifra si se tiene en cuenta que, en el quinto mes del año pasado, el país ya había tenido una reapertura tras los meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, en el comparativo mensual no tuvo la misma suerte, ya que se registró una caída del 22% frente a abril, a causa de los bloqueos que están impactando fuertemente la recuperación del sector automotor y de la economía en general.

“Los bloqueos y las cuarentenas han tenido efectos negativos muy similares en las cifras. Sin embargo, los bloqueos tienen un impacto radicalmente más devastador en materia económica por la atroz destrucción de la infraestructura y al privar a las empresas del acceso a los insumos requeridos para poder funcionar poniendo en riego la sobrevivencia de estas y el empleo.”. Expresó Oliverio Enrique García Basurto, presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos.

En el top de las marcas más vendidas, Renault mantiene su liderazgo con 168 unidades, seguido por Chevrolet con 113 unidades y Volkswagen con 37.

En el país, el sector logró un registro total de 14.716 matrículas nuevas, esto equivale a un crecimiento del 64.7% en comparación con el mismo mes del año 2020.

“Si no hubiera sido por los bloqueos el mercado automotor colombiano hubiera superado. No nos cansaremos de manifestar que rechazamos categóricamente los bloqueos acompañados de hechos de vandalismo, violencia y que se vienen presentado en medio del paro nacional, los cuales no solo vulneran el derecho a la movilidad de bienes y servicios, sino que está teniendo un efecto devastador en la economía colombiana agudizando la crisis social que despertaron las manifestaciones” añadió García Basurto.

El 39% de los vehículos vendidos eran automóviles, seguido por utilitario, con 26,6% y comercial carga, con 20,3%, según Andemos.

En el año, en el departamento se han matriculado 3.211 unidades.