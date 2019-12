En general, cada persona tiene diferentes realidades pero hay dos áreas que se convierten en un obligatorio a la hora de tener este dinero. Estas son: seguridad en el momento de retirar y educación financiera para no malgastarla.

Tenga precaución al momento de retirar

La inseguridad es un factor que afecta la tranquilidad de los bumangueses, según el informe de ‘Seguridad’ de Calidad de Vida en Bucaramanga, hecho por el Programa ‘Cómo Vamos’, el 14% de la gente entrevistada asegura haber sido víctima de algún delito durante el último año, y en diciembre esto tiende a aumentar.

El general Manuel Vásquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, afirma que se está efectuando el Plan navidad ‘Unidos por la seguridad y convivencia’, en donde la institución velará por diversos factores, entre ellos la seguridad ciudadana.

Lea también: Propuesta de tres días sin IVA serán sorteados en el año.

De este modo la Policía hará presencia en sitios públicos como centros comerciales, bancos, zonas residenciales y ca-lles con mayor intensidad. Además realizarán campañas a través de redes sociales y en puntos específicos de la ciudad para tener un control efectivo y prevenir en lo posible cualquier tipo de robo.

Algunas de las recomendaciones dadas para tener en cuenta este mes y vivir una navidad tranquila son:

*No retirar grandes cantidades de dinero en cajeros automáticos. Se sugiere realizar transacciones electrónicas para no arriesgarse. Si va a usar un cajero automático, se debe verificar que no tenga elementos extraños. No permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta, ni revele su clave.

*No comunicar abiertamente a toda la zona residencial o familiares, que se hará un retiro de dinero; esto hace que se difunda información inapropiada y promueve la aparición de los ‘marcadores’ dentro de bancos: personas que identifican a quienes realizan retiros y envían mensajes de texto a delincuentes en la calle para seguir y atracar a las víctimas.

Lea también: La competitividad, el reto de los nuevos gobernantes de Santander.

*Al estar en un banco solo entregue dinero al personal de cajeros y denuncie situaciones sospechosas ante el mismo banco o a la línea 123.

*No dejar casas abandonadas o difundir que se irán de viaje por un largo tiempo. Los hurtos son frecuentes en estas situaciones.

*Cuando haga sus compras, en lo posible trate de hacerlas con tarjetas crédito o débito. Para así evitar tener consigo grandes sumas de dinero.

*Si va a realizar una compra por internet, asegúrese de que la página sea confiable. Realice la compra desde su dispositivo personal para así evitar robo de datos. Y nunca a través de enlaces o correos electrónicos.

Lea también: Taxistas del área metropolitana no pueden cobrar la ‘prima navideña’

Tres consejos para utilizar la prima

Después de tomar todas las precauciones en seguridad, previendo el robo de este dinero tan esperado, es hora de invertirlo. Según un estudio realizado por Fenalco, el 59% de los colombianos afirmó que no planeaba ahorrar este dinero pues su destino era la compra de regalos para estas fechas. Para los expertos la clave está en priorizar para así no acabar con este dinero el mismo día que ingresa.

La disciplina es un hábito que se debe adquirir para evitar la tentación de gastar todo en gustos. Solventar deudas y localizar buenas inversiones para así lograr tener frutos a largo plazo de este dinero, es una buena forma de utilizar la prima.

Sabrina Martínez, ejecutiva de cuenta Senior de ChevyPlan, da tres recomendaciones:

*La primera es cancelar la totalidad de las deudas adquiridas con este dinero, pues es mejor comenzar el año con una vida económica limpia.

*En segunda instancia, las inversiones son la mejor solución, localice “aquellos planes o productos financieros que le puedan generar una mayor utilidad a su dinero”.

*Y por último, pero no menos importante, designar recursos para la formación personal, profesional y familiar es una forma efectiva de emplear este dinero.