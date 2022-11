Vivir en un mundo lleno de silencio le creó mucho ruido a César Lizcano, operario que lleva ya 10 años en Freskaleche aportando todo su talento a esta empresa de la región.

Comenzó su carrera como soldador, sin embargo no fue lo que esperaba. Por eso siguió buscando opciones para encontrar un lugar de trabajo donde pudiera crecer a nivel personal y profesional.

El reto de César, sin lugar a dudas, era sentirse en un lugar donde pudiera ser su mejor versión, cumpliendo su sueño a corto plazo de ser independiente.

“Hasta hace 10 años yo dependía de mis padres, quienes siempre me ayudaron y creyeron en mis ganas de salir adelante, teniendo en cuenta mi condición, y que lamentablemente este país no está hecho para nosotros los no oyentes, (...) somos una comunidad grande en búsqueda constante de oportunidades”, cuenta César.

Un día, una amiga de César le habló de Freskaleche y de su programa de diversidad para personas con discapacidades auditivas y de habla.

Fue así como se imaginó siendo un operario en la compañía, y fue de este modo que se motivó a postular su hoja de vida. Esta decisión le dio inició a una nueva etapa que le permitiría darle un giro de 180 grados a su vida.

“Desde que empecé a trabajar con Freskaleche pude ver por primera vez un plan carrera que realmente estaba destinado para mí. Este fue un lugar que mejoró considerablemente mi calidad de vida, por 10 años todos en la compañía han sido conscientes de mi discapacidad y se han esforzado en comprender mejor e incluso capacitarse en lenguaje de señas, me han ofrecido bienestar y sobre todo han dado la oportunidad a más personas que como yo estábamos en búsqueda de un futuro promisorio”, asegura Lizcano.

Hoy en día César es independiente, vive con su esposa y sus tres hijos; siguiendo el ejemplo de sus padres, asegura que su trabajo lo motiva a ser mejor cada día en todos los aspectos mientras contribuye a su región.

“A la comunidad sorda de Santander, quiero decirle que sí se puede, que jamás se limiten, que cuando se les presente una gran oportunidad la aprovechen que cumplan con sus funciones y se destaquen siempre por su buen trabajo”, afirma César.

El programa de diversidad e inclusión de Freskaleche, hace que la compañía sea un lugar para todos. A la fecha trabajan de la mano de 5 colaboradores Auxiliares Senior de Producción con discapacidad auditiva. Este programa opera desde el 2006 y se estima que para el 2023 se tendrán 3 cargos más en la compañía lechera más querida por los santandereanos; y así hacer que desde Freskaleche la región siga echando Pa’Lante.

“Aportar a la región y creer en una mejor Santander, sin duda es lo que nos motiva día a día en Freskaleche. Somos testigos de las capacidades de César y de nuestros otros 4 trabajadores no oyentes que nos han acompañado en estos últimos 10 años. Una vez más confirmamos que ser echado pa’lante no tiene ni discriminación ni límites y queremos seguir apostando por el trabajo de nuestros 603 colaboradores en toda la compañía”, indicó Alexander Jaimes Lizcano, de Freskaleche.

