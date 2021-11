Al igual que sustenta que el desprendimiento es superficial y que de acuerdo con los estudios técnicos no compromete la totalidad del macizo montañoso, ni el tramo que se interviene para estabilizar el terreno.

Ese punto hace parte de la construcción de la autopista 4G Pamplona-Cúcuta, en donde las lluvias provocaron un deslizamiento que mantuvo paralizado el tráfico automotor por más de 12 horas. La doble calzada dispone de una inversión de 2,7 billones de pesos que se ejecutan desde la vigencia de 2018.

La obra total se encuentra en un 51% de avance y de acuerdo con las proyecciones, en el primer trimestre de 2022 se estarían entregando las Unidades Funcionales 1 y 2.

Como también la terminación total de la obra está proyectada para el último trimestre de 2022. La Unión Vial respondió algunas preguntas relacionadas con la situación.

¿Qué pudo incidir en el desprendimiento de materiales en la obra de contención del talud superior?

Actualmente se trata de una situación bajo estudio y análisis, no obstante, de manera preliminar es posible prever que el desprendimiento ocurrido tuvo un comportamiento de deslizamiento superficial, es decir, en principio consideramos que no compromete la totalidad del macizo montañoso ni del tramo en construcción.La afectación fue localizada y se delimitó en un punto específico de la obra. Estos fenómenos pueden presentarse durante los procesos constructivos, cuyas zonas en intervención representan una mayor vulnerabilidad ante factores climáticos y del movimiento de tierra propios de las obras civiles, por fuera del control de quien los ejecuta.

¿En una obra de ingeniería como esta, qué pudo incidir para que se presente esa situación?

Sobre este punto, es pertinente indicar que históricamente el corredor vial Cúcuta-Pamplona es una zona que por su geología es inestable, por lo que estamos ejecutando una obra con una gran exigencia técnica, tomando en consideración la topografía escarpada del corredor vial, donde encontramos taludes de altas pendiente, sumado a la presencia de aguas superficiales que imponen grandes retos para el diseño y la construcción de la obra. La contingencia ha estado relacionada con deslizamientos en puntos específicos, cuyas dificultades hemos atendido bajo el cumplimiento de los más estrictos estándares de calidad, velando siempre por la seguridad e integridad de usuarios y trabajadores.

¿Qué se requiere para corregirla y que el fenómeno no se repita?

Este tipo de fenómenos suelen presentarse en vías con las condiciones topográficas, geológicas e hidrológicas típicas de este corredor vial. El Concesionario dispone de un equipo de profesionales especializados que analizan y atienden de manera permanente estas circunstancias para evitar que sucedan. No es factible garantizar que este tipo de circunstancias no sucedan por factores exógenos a quien ejecuta las obras; no obstante, de manera continua el concesionario ejecuta labores de monitoreo y seguimiento al comportamiento de los taludes en el corredor vial, a fin de tomar las medidas preventivas y de mitigación de acuerdo con cada caso concreto.

¿Qué planes de contingencia dispone la concesión para garantizar la movilidad en la ruta Pamplona-Cúcuta?

Cada situación que se presenta es atendida oportunamente y bajo todas las garantías de seguridad y medición del riesgo. Por esa razón, en ocasiones es necesario implementar Planes de Manejo de Tránsito con interrupción del flujo vehicular, mientras se ejecutan las acciones que permitan garantizar la integridad de las comunidades aledañas, los usuarios en general y nuestros propios trabajadores. Una vez se disminuye el riesgo, se procede con pasos alternados y controlados.Sea esta la oportunidad para agradecer a los usuarios por la paciencia. Sabemos que las obras generan incomodidades, pero estas son temporales. Los beneficios de la doble calzada serán permanentes.