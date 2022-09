Si usted en enero pagaba $70.000 por la factura de energía eléctrica, en agosto ese mismo consumo de luz le costó $87.500. La razón, este servicio ha registrado un incremento tarifario del 25% en los primeros ocho meses del año debido al impacto de la inflación, que se aceleró el mes pasado.

De acuerdo con el Dane, el servicio de electricidad presiona al alza el costo de vida de los bumangueses y el resto de los colombianos. En el reciente informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación anual de este servicio fue del 24,47%, mientras que el promedio nacional fue de 25,90%.

Y en cuanto a la variación mensual de agosto del 2022, Bucaramanga sí está por encima del promedio, 4,12% para la capital santandereana y 3,32% para lo nacional.

A pesar de que la ciudad no es la más costosa del país, ni Santander tampoco, la preocupación sí es generalizada en el país, porque ya el bolsillo de los usuarios no aguanta por el alza de precios. Como se ha escuchado a los ciudadanos: “O se paga la luz, o se come, pero no hay para los dos”.

¿Qué está pasando?

Mauricio Montoya Bozzi, gerente general de la Electrificadora de Santander, Essa-EPM, le dijo a Vanguardia que ninguna región colombiana se ha escapado de la presión inflacionaria del servicio de energía eléctrica.

“Ese incremento del 25% es producto de la inflación, especialmente de los productores, porque los principales componentes de las tarifas de energía, según la regulación desde hace muchos años, se indexan de acuerdo con el Índice de Precios al Productor, es decir, la oferta interna, que calcula el Dane. Ese índice ha crecido un 24% en los últimos 12 meses y eso es lo que está jalonando al alza”, sostuvo Montoya Bozzi.

El gerente general precisó que las empresas de la cadena de generación, transmisión y distribución de energía también están afectadas por el alza de precios y el incremento del dólar, porque “nuestros insumos principales como cables de aluminio, cobre y transformadores son en su gran mayoría equipos importados, que han tenido alzas significativas”.

Ante esta preocupación, en especial de los ciudadanos, los gobiernos nacional y locales, Andesco (gremio de servicios públicos) y las empresas del sector se unieron alrededor de un pacto por tarifas justas.

Funciones de la Creg

En su discurso de clausura en el congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), el presidente, Gustavo Petro, anunció que el Gobierno nacional asumirá las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), a raíz de los incrementos de las tarifas de energía eléctrica.

“Tenemos un artículo en el Plan de Desarrollo del Gobierno Duque, que nos permite asumir las funciones de la Creg y lo vamos a usar”, insistió el mandatario nacional.

El jefe de Estado enfatizó en que la Creg y las superintendencias deben ser “independientes” del interés privado. “Estos entes son para regular los mercados en función del deber universal, no para firmar los procesos de especulación financiera como hasta ahora han realizado”.

Hay que recordar que la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles está adscrita al Ministerio de Energía y Minas, y se encarga de regular los servicios de electricidad y gas, según lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994.

En el discurso, el presidente Petro le dio órdenes al Ministerio de Energía y Minas de asumir esas funciones para intervenir el mercado de energía eléctrica.

El pacto de las tarifas

También en el congreso, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció dos medidas que el Gobierno nacional está contemplando para disminuir los altos costos de la energía en Colombia.

La primera de ellas, que sería a corto plazo, es la modificación del índice que afecta a todos los componentes de la tarifa.

“Analizando el impacto que tienen los indicadores económicos en el esquema tarifario, buscamos llegar a un acuerdo sobre un indicador entre los existentes —que son IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el IPP (Índice de precios al Productor) — para que impacte de menor manera a la tarifa”, dijo la ministra.

Agregó que desde su cartera están avanzando en el diálogo con gremios y empresas generadoras para “poner a los usuarios en el centro del sistema”.

En cuanto a medidas a largo plazo, Vélez afirmó que se planea la creación de un indicador específico para la definición de la tarifa de energía.

Reuniones

Asimismo, la ministra Vélez se reunió con los actores del sector energético para solucionar problemas de tarifas de este servicio.

“A nivel nacional, entre enero de 2020 y julio de 2022, las tarifas de le energía se han incrementado en un 43% para un usuario de estrato 4, que es aquel que no es contribuyente ni beneficiario de subsidios. Esta es una situación grave, cuya solución no solo está en manos de los gobernantes locales y regionales, sino en las de todos los actores que conforman el sector, para entablar un camino hacia la estabilización de la principal angustia de la ciudadanía”, dijo la ministra.

A su vez, la jefe de esta cartera insistió en que el propósito del ‘Pacto por la Justicia Tarifaria’ es pensar en la energía como un bien común, como un derecho que tiene todos los ciudadanos y “que nosotros, como institucionalidad, debemos defender”.

Agregó que las decisiones que se tomen en las próximas semanas se darán conforme a una transición energética gradual y segura. “No pondremos en riesgo nuestra soberanía y autosuficiencia energética, y trabajaremos acompañados de todo el sector en una diversificación equilibrada de nuestra matriz energética”.

Al respecto. Montoya Bozzi sostuvo que Essa acompañará este proceso, así como todas las filiales del grupo EPM, para buscar soluciones.

“Es un trabajo que apenas empezó, esperamos que en el transcurso de las próximas semanas se llegue a unos acuerdos. Esto no es de un día para otro, porque son decisiones técnicas donde intervienen muchos actores de la cadena del servicio. Se hará un trabajo fuerte de los gremios, empresas y el gobierno para encontrar soluciones”, dijo el directivo de la Essa.

El gerente general pidió paciencia a los usuarios porque se necesita tiempo para definir esas medidas y “como empresas asumiremos compromisos y revisaremos cuáles serán los impactos. Hay voluntad de la Essa, de los gremios y del Gobierno”.

*El periodista fue invitado por Andesco.