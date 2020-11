Eureka llega con su cumbre virtual de emprendimiento

De acuerdo con Vanessa Quiroga Arciniegas, directora de Transfe-rencia de Conocimiento de la Universidad Industrial de Santander (UIS), y del evento, contó que la jornada ofrecerá a los emprendedores una variada agenda que incluye conferencias y conversatorios en los que participarán importantes ponentes e iconos del emprendimiento como el empresario Taro Araya, fundador de Miaki Media Ltda, empresa líder de soluciones digitales en Bangladesh, y considerado como uno de los 100 colombianos más influyentes en el extranjero.

Además, se tendrá la asistencia de la bicicrosista doble campeona olímpica de Colombia y del BMX femenino, Mariana Pajón Londo-ño, quien compartirá con sus experiencias y anécdotas, alrededor de temáticas como la motivación, el pensamiento positivo y la preparación, el liderazgo, el trabajo en equipo, el manejo de las dificultades y del triunfo.

El evento también contará con la participación de otros grandes del emprendimiento que están marcando la diferencia en el país y el mundo, como Andrés Rico Grisales, fundador y CEO de Two To Tango; Sandra Rubio DaCosta, CEO y Cofundadora de IMIX; Manuela y Juliana Trujillo, fundadoras de Madre Tierra; Ángela María Tafur de Barco – Fundadora y Directora Ejecutiva de Give To Colombia (G2C); y el empresario santandereano y director de la banda santandereana Katamarán y Álvaro Rey Romero.

Una feria virtual

Además de las conferencias y conversatorios, los asistentes podrán disfrutar de la vitrina comercial de emprendimientos UIS, que en esta ocasión tendrá lugar a través de un formato virtual que permite la interacción entre clientes y empresarios.

Entre el 11 y 14 de noviembre se relaizará la feria virtual ExpoEu-reka. Durante cuatro días podrán visitar cada uno de los stands vir-tuales, conocer la variedad de productos y servicios, comprar, inter-actuar y compartir experiencias con los emprendedores.

El evento es totalmente gratuito y abierto a la comunidad santandereana, pero es necesario registrarse en www.eurekauis.co